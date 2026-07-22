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▲國泰金控榮獲「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎」的「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）銀級」，旗下國泰產險亦榮獲「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）銅級」。由國泰金控風控長黃景祿（左三）、國泰產險風控長陳榮森代表領獎（右三）。 （圖／國泰金控提供）

守護流失的自然生態，已成全球永續核心議題，「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎 」今（2026）年首度增設「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」類別，國泰金控、國泰產險均發布《2024年氣候暨自然報告書》分別榮獲銀級獎、銅級獎，成為本屆唯一2家公司同時獲獎的金控業者。不僅如此，國泰金《2024年氣候暨自然報告書》更通過TNFD官方審查，並刊載於TNFD官方案例庫 ，成為全球自然相關財務揭露實務案例之一，反映國泰持續接軌國際永續揭露標準，在自然風險治理與資訊透明度方面深獲國際認可。每天打開水龍頭就有乾淨水資源，餐桌上有豐盛的當季蔬果與食物，這些看似理所當然的日常幸福，源於豐富多元物種與健康自然生態系統，因此「生物多樣性」被認定是維繫人類文明與生活品質的重要資本。不過，世界經濟論壇（WEF）最新發布的《2026全球風險報告》，將「生物多樣性損失與生態系統崩潰」列入未來10年風險的第二名，顯示生物多樣性流失已成為全球最迫切的永續挑戰之一。面對攸關全民的自然危機，企業必須先掌握自身業務對自然的依賴、影響與風險，才能提出有效解方；其中金融機構更肩負引導資金、管理風險的關鍵角色。國泰金早已將「氣候」列為永續策略3大主軸之一，自2018年起即響應氣候相關財務揭露（TCFD）架構，2022年加入自然相關財務揭露（TNFD） ，將自然與生物多樣性納入風險管理；2024年更率先設立台灣金融業首位「氣候長」，由國泰金控風控長黃景祿兼任，系統性推動「氣候」與「自然」雙軸治理。在治理架構逐步完善的基礎上，國泰金《2024年氣候暨自然報告書》率先導入國際轉型計畫揭露框架，精進轉型策略架構與揭露品質，並試行以「水資源」與「森林」為主題的自然資源風險評估，聚焦取水強度、耗水強度、水資源管理政策與森林砍伐風險等四項指標，前瞻性辨識投資部位潛在的自然風險。呼應國泰金控永續治理策略，國泰產險同樣依循TCFD與TNFD架構，將自然相關的「依賴、影響、風險、機會」納入企業風險管理，並在《2024氣候暨自然報告書》中揭露「治理、策略、風險與影響管理、指標與目標」4大構面成果。面對氣候變遷與自然資本流失帶來的挑戰，國泰產險除了提供保險保障，也發揮風險管理專業，提供損害防阻服務，協助企業及社會提升韌性，並持續將氣候與自然議題融入保險本業、投資管理及營運決策，推動企業天災損害防阻服務、綠色保險、低碳營運等多元行動。國泰產險更為全台產險業首家同時取得碳足跡標籤與減碳標籤認證的保險公司，2026年取得產品碳足跡較2021年首次認證降低65.2%，展現持續落實減碳的具體成果，逐步建構兼顧環境、社會與企業永續發展的經營模式。從提升資訊揭露品質，到深化風險管理與本業實踐，國泰金將發揮永續金融影響力，持續回應氣候變遷與自然風險挑戰，秉持「BETTER TOGETHER」精神，攜手客戶、產業及各界利害關係人，共同打造兼具氣候韌性與自然正向（Nature Positive）的永續未來。