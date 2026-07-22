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高雄 81 歲阿嬤騎三輪車失蹤！5 個小時人已在 40 公里外

▲阿嬤是騎乘人力踩踏的三輪車，5個小時內從高雄三民區一路騎到了屏東林邊鄉。示意圖與內文無關。（圖／翻攝畫面）

81歲阿嬤展現驚人腳力！眾讚：真正的不老騎士

阿嬤身體太勇健了！近期屏東縣東港警察分局接獲一起特殊報案，收到來自高雄警方的通報協尋，稱有一位 81 歲胡姓阿嬤傍晚腳踏三輪車外出後失聯。隨後警方透過定位，才發現阿嬤竟然已經騎車跑到屏東縣林邊鄉，等於在短短 5 小時內就騎了 40 公里遠。隨後胡阿嬤平安被警方找到，她更淡定表示：「騎著騎著就到這裡了。」家屬也立刻趕到屏東接回阿嬤，結束這場橫跨 40 公里的驚魂記。東港警分局林邊分駐所日前接獲高雄市警方通報緊急協尋，稱居住在高雄市三民區的 81 歲胡姓阿嬤，自當日晚間 18 時許獨自騎乘腳踏三輪車外出後便不知去向。警方事後發現其定位竟落於屏東縣林邊鄉，隨即請求東港警方協助尋人。林邊分駐所員警接獲通報後，立刻前往通報的定點周邊找尋阿嬤的身影，最終在晚間 23 時左右，於林邊鄉中林路段順利尋獲阿嬤。警員見狀立刻上前關心，詢問她怎麼會獨自跑到這裡來，但胡阿嬤只是淡定地回應：「不知道，三輪車騎著騎著就到這裡了。」隨後員警將阿嬤帶回派出所內休息，等待家屬前來將阿嬤平安帶回家，順利結束這場走失驚魂記。由於阿嬤是騎乘純人力踩踏的三輪車，更在短短 5 小時左右就從高雄三民區一路騎到了屏東林邊鄉，案件細節曝光後，讓大批民眾紛紛讚嘆阿嬤驚人的體力表現。許多網友直呼，重點是阿嬤已經 80 幾歲了，還能連續騎行 5 小時、橫跨 40 公里，身體真的非常勇健，紛紛感嘆：「重點是80歲了，還能連續耐久五小時40公里身體如此健壯」、「阿嬤腿腳很好餒！身體很健康」、「以前人的日常真的不是開玩笑的，用最樸素的樣貌，走最坎坷的道路，說不定這台腳踏車對她來說，比步行好很多了」、「阿嬤老當益壯，真的是不老騎士」、「阿嬤的體力比我這個年輕人還好太多了」。