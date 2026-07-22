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針對台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道抗議，親民黨主席宋楚瑜今（22）日到基隆輔選時表示，「要解決問題而不是鬧情緒」，走上街頭不能解決問題，只能宣洩人民對這件事情的關心，這件事情，要從源頭做起，大家都有責任，不可以推卸責任。對於致癌油食安風暴，宋楚瑜今表示，大家需要「溝通溝通再溝通、協調協調再協調、誠意誠意再誠意」，他要向國會目前的三個政黨提出呼籲，要解決問題而不是鬧情緒。宋楚瑜指出，他對上街頭感觸很深，他從政50年當中，過去動不動台灣就要走上街頭抗議，走上街頭不是真正的民主政治的常軌，現在好不容易有代議制度，有不同的民意代表，大家要坐下來好好地研究。「如果我今天還在政府，親民黨在立法院還有黨團的話，何必要走上街頭？」，宋楚瑜指出，現在進口的所有東西都要透明化，不能私相授受，如果發現這些事情沒有做好「上街頭不能解決問題，要分工合作才能把事情做好」。