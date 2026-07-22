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中聯致癌油事件延燒，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人在凱道絕食抗議，不過近日社群平台流傳一張署名「中國國民黨青年部」、標題為「誠徵絕食大夜班人員」之招募海報，青年部今（22）日發布聲明嚴正駁斥，澄清該圖文全屬惡意偽造，並表示已經蒐證，將保留法律追訴權。青年部主任李昶志表示，該圖文內容皆為有心人士虛構，青年部從未發布、也未授權發布任何與「絕食大夜班」或「5小時禁食行動」相關之招募資訊。他直言，造謠者刻意將半夜至早晨的正常睡眠時段扭曲為「絕食任務」，邏輯荒謬至極，純粹是為了惡意嘲諷而進行的低劣抹黑。李昶志強調「民主社會的理性交流應建立在事實基礎上，而非劣質的造謠圖文。」強烈譴責這種破壞公共討論品質的行為。針對相關造謠與散播行為，青年部已進行蒐證，並將保留法律追訴權。李昶志也強調，青年部所有正式專案活動與招募資訊，均會透過官方網站及具認證的官方社群帳號發布。請社會大眾以官方管道為準，共同遏止假訊息蔓延。