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當生成式AI讓整理、分析、程式、作圖等技能都能透過一個Prompt快速完成，教育與學習的本質究竟該如何重構？在日前盛大登場的「2026知識衛星高峰會」上，知識衛星創辦人游弘宇發表《學習的大遷徙：當知識不再稀缺之後》主題演講，直擊AI時代下教育與人才轉型的核心命題。「我們正站在AI的海景第一排，迷惘已經變成所有教育者的年度功課。」游弘宇在會中敏銳指出大眾正面臨的「AI學習隱憂」：「當獲取答案變得太容易，大眾往往只『感覺』自己在學習，思考深度卻在默默流失。」他強調，當知識不再稀缺，單純的「知識」本身正在貶值，而真正經過思考、內化並形成判斷力的「能力」，價值反而大幅升級。為了回應AI時代的典範轉移，游弘宇於會中隆重宣布知識衛星的重大品牌承諾：每年撥出前一年營收的8%作為創新研發基金。其中，知識衛星已打造內部AI Playground「Falcon」，串接Meta廣告後台、網站流量、營收、Notion等多元資料，在兼顧資安與權限管理下協助團隊快速決策，成為持續探索 AI 應用的重要基礎。游弘宇表示，真正重要的不只是導入AI工具，而是建立一個能持續學習、持續驗證與創新的組織。同時，游弘宇也宣告傳統「單向錄播線上課程」將迎來革命。知識衛星將於下半年正式推出全新架構「有摩擦、有交付」的深度學習體驗。「學習過程中腦袋必須有阻力，記憶才會累積，後面才會產生真正的能力與判斷力。」未來平台將整合AI伴讀工具與陪跑機制，確保學員不只是「聽過」，而是能完成實質交付。除了線上學習的突破，知識衛星也宣布將打造全新實體品牌空間「SAT LIVE TALK」，以固定頻率邀請國際講者、產業領袖與學習者進行深度對談，希望把一年一次的高峰會，延伸為全年持續發生的高品質交流場域。知識衛星強調，AI雖然改變了世界獲取解答的速度，但人們對於真正理解自己、提升能力的渴望從未改變。未來知識衛星將持續透過有溫度的科技與實體對話，陪伴每一位學習者在快速變動的時代中，重新解構知識、重構屬於自己的核心價值。