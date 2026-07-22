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國防部RDX（海掃更高能炸藥）採購案由「福麥國際」以5.9億元得標，國防部近日證實，因福麥國際拿不到輸出許可，已與其解約並裁罰8398萬元，不過，有長期參與國防採購事務官員透露，民代質詢過程中意外曝光火藥來源地是印度，等於告知北京施壓對象，果然印度方面以「地緣政治」為由拒絕核發出口許可。民進黨發言人吳崢今（22）日呼籲，希望台灣任何政黨、任何政治人物，都以國家利益為優先。民進黨下午召開中執會，吳崢在會後受訪表示，民進黨在不同場合、不同事件都有強調，希望台灣任何政黨、政治人物都能共同以國家利益為優先，對台灣來說，很多國防重要裝備，在取得上常面臨困難，相關資訊若是曝光會更困難。吳崢指出，過去立法院相關審議跟監督，希望機敏資訊，能在機密會議質詢及後續監督，若是曝光敏感來源，造成無法取得關鍵國防物資，行政院也進行後續補救措施，就是1.25兆相關預算中的補救預算，要強化相關產線的補救預算，但連這樣的救濟預算也在立法院被刪除；他強調，這對國防戰力傷害大，也會阻止強化保護台灣自己的能力，不利於台灣2300萬國人進一步的安全跟國家利益。