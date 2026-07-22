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張國煒盼翻轉傳統安全影片

60年來首度航空合作

星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基聯手打造的「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫」再添亮點，AIRSORAYAMA SILVER日前已於熱門航線投入營運，機上安全影片更是焦點。影片由來自巴塞隆納享譽全球且屢獲國際大獎的頂尖創意工作室「SAUVAGE.TV」操刀，歷時近兩年完成，並首度授權將其最經典、最具代表性的傳奇作品「Sexy Robot」，打造前所未有的沉浸式機上體驗。星宇航空董事長張國煒表示：「安全影片不應只是旅客起飛前例行觀看的一段影片，而是旅程開始的一個體驗。我們希望透過前衛視覺與飛航安全，讓旅客願意專注地觀看安全示範，同時重新感受飛行本身的魅力。透過世界頂尖創意工作室，成功將大師筆下的Sexy Robot注入靈魂，化身為星宇航空專屬的飛安導師，在守護每一次起飛的同時，也為旅客開啟一段充滿想像力的藝術旅程。」安全影片全片約5分鐘，以空山基經典代表鉅作Sexy Robot身著星宇航空空服員制服，示範氧氣罩佩戴、安全帶繫妥及緊急逃生等各項安全程序。空山基經典作品SORAYAMA SHARK也驚喜現身，而片中最令人驚豔的彩蛋，則是SAUVAGE.TV為打造的Kid Robot。該角色由空山基親自把關與藝術監修，在Sexy Robot引導下完成孩童救生衣示範。此外，影片中的座椅、電子設備等客艙元素皆依循 AIRSORAYAMA專屬規格打造，將空山基獨有的金屬美學貫穿整體視覺，並巧妙融合飛航安全示範內容，讓例行性的安全影片蛻變為兼具機械張力與前衛美學的視覺作品。在冷冽機械語彙中注入細膩的溫度，帶給旅客沉浸式感官體驗，更深入地引領旅客進 AIRSORAYAMA 的世界。日本殿堂級藝術家空山基表示，自己從小就便喜愛飛機，歷經將近六十年的創作生涯，終於迎來首個與飛機相關的合作，讓他感到無比高興。他表示：「這次合作成果完整度極高，堪稱是最完美的作品，也期待旅客在觀看時能感到震撼與驚艷。」本次安全影片SAUVAGE.TV創意總監Ernest Desumbila則表示，這是團隊至今最艱鉅、卻也成就感最高的作品。為了呈現Sexy Robot細膩的金屬質感與自然流暢的動態，團隊投入大量時間研究材質光澤，並結合動作捕捉與3D動畫技術，希望打造一部突破傳統框架的安全影片，帶領旅客沉浸於空山基的藝術世界。