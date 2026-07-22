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台北市長蔣萬安日前質詢時砲轟民進黨議員簡舒培是「索資佛地魔」，對此民進黨台北市議員黨團疾呼要求市府建置「議員索資公開平台」，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（22）日表示，完全贊成黨團主張公開透明的方向，透過制度化整理及科技工具，可以讓市民更容易參與、監督市政，也能減輕公務人員反覆整理資料的負擔。沈伯洋指出，團隊先前推出「市民之錘」，將大量1999市民陳情與議員質詢內容建置為資料庫，藉此了解市政痛點。市政資料越公開、越完整，市民越容易掌握市政現況，也能讓公共討論建立在更充分的資訊基礎上。針對議員索資，沈伯洋表示，如果既有資料能透過公開平台妥善保存、分類及整理，公務人員面對各類索資需求時，就能更快速找出所需內容，降低重複彙整資料所耗費的時間與人力。沈伯洋也提到，未來可思考導入AI等科技工具，協助整理過去2、30年的市政資料。透過議員索資公開平台與數位工具，讓市民更容易取得資訊、監督市政，也能回應公務人員面臨的人力負擔，期待未來朝此方向前進。此外沈伯洋也提及目前訪美成果，說明此行短短一天內，已與18個不同城市的各界代表交流，討論城市降溫、樹木治理、公開透明及治安等議題。面對熱島效應，各城市不僅建立植樹及移除樹木的標準作業程序，也納入保險公司、樹木專家、申請者與都市規劃專業人員，形成完整規範；相關植樹政策更以三十年以上為規劃尺度，值得台北參考。沈伯洋也分享，此行造訪連續21年為美國大型城市中治安表現最佳的爾灣市，並與市長交流當地治安治理經驗，其中有許多在教科書上看不到的實務細節，返台後將再向市民報告。至於後續行程，沈伯洋表示，明日將移動前往華府，接續展開較多國會外交行程；完成相關交流後，在華府及紐約仍將回到市政治理主題。他將持續帶著台北面臨的問題，了解不同城市提出的獨特解方，希望把相關經驗帶回台北，讓台北變得更好。