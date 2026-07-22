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義美寶藏巧克力雪糕被找到！眾狂推好評：太晚發現

「在義美發現一款巧克力鮮乳雪糕！怎麼會這麼好吃啦！大力推薦給愛吃巧克力雪糕的人」

▲最近有不少網友在義美發現一款「巧克力鮮乳雪糕」，大讚非常好吃又便宜，引起廣大共鳴。（圖/Threads）

義美巧克力雪糕早就上市兩年！萬家福99元入手「每支20元」

是義美在2024年4月要入夏之前推出的全新款，主打的就是使用台灣生乳製作，無添加香料及色素，雪糕吃起來質地綿密滑順

▲義美鮮乳雪糕系列早在兩年前就已經上架販售，目前在萬家福也可以買到，每盒只要99元。（圖/義美臉書）

該款義美巧克力鮮乳雪糕可以在萬家福入手，現在特價每盒5入只要99元，等於一支約20元上下

炎炎夏日，許多人都會在冷凍庫囤一些冰棒，說到冰棒品牌大家都會想到杜老爺、阿奇儂、小美冰淇淋等等，不過近日就有網友討論義美一款名為「巧克力鮮乳雪糕」的冰品，表示之前都沒有注意到該品項，買來吃之後發現驚為天人，而且價格也非常便宜，引起廣大討論，不少吃過的人都表示：「這支不甜又便宜！怎麼以前都沒有發現。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出、「我現在才發現義美巧克力鮮乳雪糕這酷東西，有夠好吃的！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「買不到的直接去義美門市找應該會有，還有另一款原味鮮乳更好吃！」事實上，網友推薦的該款巧克力鮮乳雪糕，，入口即是濃郁的奶香與巧克力的香氣，甜而不膩，口味還有原味的生乳系列。，其他網購通路大約價格落在18元至22元之間，如果覺得日常雪糕都吃得很膩了，也不妨可以走訪義美門市選購，也許這款鮮乳巧克力雪糕會變成你的夏季新寵呢！