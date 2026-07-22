炎炎夏日，許多人都會在冷凍庫囤一些冰棒，說到冰棒品牌大家都會想到杜老爺、阿奇儂、小美冰淇淋等等，不過近日就有網友討論義美一款名為「巧克力鮮乳雪糕」的冰品，表示之前都沒有注意到該品項，買來吃之後發現驚為天人，而且價格也非常便宜，引起廣大討論，不少吃過的人都表示：「這支不甜又便宜！怎麼以前都沒有發現。」
義美寶藏巧克力雪糕被找到！眾狂推好評：太晚發現
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「在義美發現一款巧克力鮮乳雪糕！怎麼會這麼好吃啦！大力推薦給愛吃巧克力雪糕的人」、「我現在才發現義美巧克力鮮乳雪糕這酷東西，有夠好吃的！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我家附近的超市有買到，可惜他不是做脆皮的，除此之外還行，不會太甜」、「怎麼沒人推鮮奶原味？覺得更好吃」、「超級好吃，吃起來像高級巧克力冰淇淋」、「這真的超級好吃，不甜又便宜，真的太晚才發現」、「好吃！我買到最後一盒，謝謝你的推薦」、「買不到的直接去義美門市找應該會有，還有另一款原味鮮乳更好吃！」
義美巧克力雪糕早就上市兩年！萬家福99元入手「每支20元」
事實上，網友推薦的該款巧克力鮮乳雪糕，是義美在2024年4月要入夏之前推出的全新款，主打的就是使用台灣生乳製作，無添加香料及色素，雪糕吃起來質地綿密滑順，入口即是濃郁的奶香與巧克力的香氣，甜而不膩，口味還有原味的生乳系列。
該款義美巧克力鮮乳雪糕可以在萬家福入手，現在特價每盒5入只要99元，等於一支約20元上下，其他網購通路大約價格落在18元至22元之間，如果覺得日常雪糕都吃得很膩了，也不妨可以走訪義美門市選購，也許這款鮮乳巧克力雪糕會變成你的夏季新寵呢！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「在義美發現一款巧克力鮮乳雪糕！怎麼會這麼好吃啦！大力推薦給愛吃巧克力雪糕的人」、「我現在才發現義美巧克力鮮乳雪糕這酷東西，有夠好吃的！」
義美巧克力雪糕早就上市兩年！萬家福99元入手「每支20元」
事實上，網友推薦的該款巧克力鮮乳雪糕，是義美在2024年4月要入夏之前推出的全新款，主打的就是使用台灣生乳製作，無添加香料及色素，雪糕吃起來質地綿密滑順，入口即是濃郁的奶香與巧克力的香氣，甜而不膩，口味還有原味的生乳系列。