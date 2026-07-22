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泰國民航局（CAAT）宣佈將實施全新安檢規定。自 10 月 16 日起，若 X 光機掃描發現疑似危險物品，安檢人員獲准在乘客不在場的情況下直接打開託運行李進行檢查。根據Thaiger報導，這項新規定適用於所有託運行李，目的在提升機場安全防護，並與國際安全標準接軌。若 X 光影像顯示行李內含有禁帶物品、可疑物件，或任何可能威脅航空安全的物品，安檢人員即可進行開箱檢查。無須乘客在場：開箱過程不強制要求乘客親自到場。泰國民航局強調，整個檢查過程將全程錄影記錄。檢查完畢後，安檢人員會在行李箱內放置一份《行李檢查通知書》（Notice of Baggage Inspection），以告知乘客該行李曾被開箱檢查。檢查過程中若發現違禁品或危險物品，安檢人員將直接予以沒收，且不予退還。泰國民航局建議旅客，出發前應仔細確認行李內容，切勿將違禁品放入託運行李中，以避免延誤行李過檢流程。泰國近期加強航空安全措施，本次託運行李開箱新規，是泰國民航局近期一系列安全措施之一。在今年 6 月，泰國民航局就已針對機上攜帶行動電源頒布了更嚴格的新規，以降低鋰電池引發的安全風險，備用鋰電池與行動電源嚴禁放入託運行李，僅能放置於隨身手提行李中。航程中也嚴禁使用機上電源為行動電源充電，同時也禁止使用行動電源為手機或其它電子設備充電。