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近年房市逐漸回歸自住市場，民眾購屋考量已不再侷限於地段、坪數與外觀設計，而是更重視入住後的生活品質。其中，每天使用頻率最高的廚房空間，成為建商與消費者關注新焦點，包括兼具耐用性、健康安全與使用便利性的廚房設備，已成為住宅產品重要加分項。艾美廚衛董事長王麗娟表示，德國工藝令人敬佩的不只是精緻設計，更是對品質與細節、耐用性的堅持。艾美廚衛近年持續擴大廚房設備布局，產品涵蓋一般住宅、建案及高端住宅市場，除了推出304不鏽鋼奈米壓花水槽，也導入符合國人烹調習慣的大尺寸Carysil（柯瑞）花崗岩水槽，以及德國Carysil（柯瑞）伸縮式水龍頭，依不同住宅定位提供完整廚房配備方案。王麗娟說，「水是每天都要喝進身體東西」，由於現代家庭愈來愈重視飲食健康，廚房設備除了外觀設計，更須兼顧耐用性與日常使用便利，因此持續引進兼具設計、美學與健康概念的產品，希望提升家庭料理與飲用水安全品質。她指出，304不鏽鋼奈米壓花水槽採用304不鏽鋼材質，結合奈米塗層及壓花工藝，具備防刮、防油污、易清潔等特性，並放大槽體設計，方便清洗大型鍋具，推出後受到不少建案採用。除建案市場外，高端住宅對廚房設備需求也持續提升。業者指出，花崗岩水槽因採用高比例天然石英材質，具耐刮、耐高溫、抗污及靜音等特性，近年逐漸受到豪宅市場青睞；搭配可自由伸縮、多角度旋轉的水龍頭，可提升料理與清潔效率，滿足不同家庭使用需求。長期投入住宅廚房規劃的中歆廚具總經理陳福臺表示，近年住戶對廚房空間的期待已有明顯轉變，比起單純追求設計感，更重視每天實際使用的便利性。他觀察，住戶入住後最常分享的並非廚房外觀，而是設備是否好用、容易清潔，尤其水槽與水龍頭等高頻率使用設備，更直接影響生活體驗。艾美廚衛表示，除產品本身外，也推出龍頭濾心終生免費更換服務，並持續朝整體廚房配備解決方案發展，希望透過水槽、水龍頭及濾水系統等完整配置，提供兼具健康、安全、耐用與美學的廚房環境，回應自住市場對居家品質日益提升的需求。