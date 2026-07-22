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洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希，此前驚覺投球習慣被對手打者破解、配球被看光光的難堪狀況，近日被外媒發現特別換上尺寸更大的巨型手套，以遮擋投球前的手部習慣，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）稍早被問及此事，坦言佐佐木朗希投球習慣確實「相當明顯」，也對於他的調整給予肯定，「手套變大時，對手就很難從外面察覺，你在手套裡面準備投什麼球路。」佐佐木朗希上戰18日對陣紐約洋基先發，繳出5.1局僅失1分非自責分優異表現，儘管先前曾一度面臨控球走樣、頻遭對手重擊的低潮期，但佐佐木朗希近期已成功找回壓制力。此前，羅伯斯曾公開指出佐佐木朗希挨打的原因之一，可能是投球時的小習慣被敵隊打者掌握，佐佐木朗希本人隨後也證實這一點，並積極尋求修正。為了解決配球被看光光的問題，現場外媒近日發現佐佐木朗希21日練投時，特別換上尺寸更大的巨型手套，並追問羅伯斯是否注意到這一變化，這位道奇傳奇主帥笑稱沒發現：「我不知道欸！他換了嗎？看來是我漏看了。」但對於佐佐木朗希更換大手套來有效防止球路被偷看，羅伯斯仍給予正面肯定：「當手套變大時，對手就很難從外面察覺，你在手套裡面準備投什麼球路。」