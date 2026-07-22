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▲女性對「健康抗老」意識提升，越來越多人開始重視體態線條、核心力量與肌肉量，希望維持年輕感與好精神。（圖／甯寓美學提供）

▲EMBODY 的定位並非「躺著變瘦」，而是作為日常運動與核心肌群訓練的輔助選擇。（圖／甯寓美學提供）

藝人Vivian徐若瑄即使年過50，依然維持令人驚豔的完美線條，她日前在社群分享運動心得，強調「好的狀態來自日復一日的累積」。甯寓美學李沁鴽醫師特別指出，這正契合了近年女性「健康抗老」的新趨勢，比起追求體重計上的數字，培養足夠的核心肌力與肌肉量，才是擺脫疲態、維持視覺年輕感的真正解答。醫師李沁鴽分析，隨著現代女性「健康抗老」意識抬頭，體態管理已從單純追求體重下降，轉變為重視核心力量與肌肉量。許多女性看似不胖，卻因肌肉量不足、核心無力，呈現鬆垮與疲態。她補充，女性隨年齡增長肌肉會自然流失，加上久坐或缺乏運動，易導致代謝減緩、腹部與臀部支撐力下降。因此，即使體重未增加，視覺上仍會出現「鬆弛、缺乏精神」的現象。李沁鴽坦言，門診中常見許多女性明白運動的重要性，卻常受限於時間、工作或家庭等壓力而難以維持。以產後女性為例，不少人因腹直肌鬆弛或核心無力，即使運動也難以找回線條與支撐力。李醫師指出，新聞中即使是像徐若瑄這樣極度自律的藝人，也會尋求專業的體態管理與核心訓練輔助工具，這對於平時繁忙的現代女性而言，相當具參考價值。為應對肌力流失與體態緊實需求，非侵入式的體態輔助療程逐漸成為新趨勢。以備受討論的 EMBODY 核心美力為例，其採用高強度聚焦電磁（HIFEM）科技，能針對腹部與臀部誘發肌肉產生高頻率的深層收縮，每次療程約 30 分鐘，無須恢復期。李沁鴽醫師特別強調，此類療程並非「躺著變瘦」的捷徑，而是日常運動與核心訓練的輔助工具。特別適合時間有限的上班族、產後需要加快腹部核心恢復的媽媽，或是遇到自主健身瓶頸的族群。李沁鴽提醒，進行任何體態療程前，均需經由專業醫師進行評估。徐若瑄之所以能長期保持絕佳狀態，核心仍在於自律的生活與運動習慣。肌肉不僅是維持體態線條的關鍵，更是支撐健康與年輕感的基礎；唯有透過持續累積與適當輔助，才能真正建立穩定且優質的身心狀態。