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川普政府2028將課100%學名藥關稅 藥界大佬：更在意藥品是否供應穩定

美宣布提供2年零關稅緩衝 食藥署：行政院已核定藥物韌性整備計畫

美國總統川普（Donald Trump）21日宣布，自2028年8月起，進口至美國學名藥課徵高達100%的關稅。學名藥協會呼籲，衛福部長石崇良應儘速邀集產業代表召開會議，並以2年內達成保護國人用藥韌性為目標。藥界大佬也認為，對於生產學名藥的能力及安全庫存，都應進行合理調整。針對美國宣布，2028年8月起進口至美國的學名藥將課徵100%關稅。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩呼籲，衛福部應儘速邀集產業代表召開會議，2年內達成保護國人用藥韌性為目標。殷為瑩指出，一旦美方對「輸美學名藥」加徵關稅，勢必推升國際學名藥廠的成本，相關壓力可能轉嫁至其他市場。近年台灣對進口學名藥的依賴逐步升高，更凸顯國內藥品供應韌性的結構性風險。殷為瑩建議，衛福部應加速整合產官學意見盤點韌性藥品，並透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，以確保民眾用藥安全與供應穩定。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜指出，現階段沒有缺藥、也沒有調漲問題，但台灣可能要留意，在疫情階段，美國、日本都有感受到，所有原料可能來自中國，因此美國現在要求關鍵性藥廠要移回美國生產，防止「紅色供應鏈」。黃金舜認為，台灣國產國用的藥約16%，另外超過80%都仰賴國外，而台灣、中國的關係緊張，一旦發生戰爭或中國封堵台灣時「台灣的藥品怎麼辦？」黃金舜說，台灣在藥品韌性上要加強，且近期有韌性藥品清單，還有國產藥、生產學名藥的能力及安全庫存，且健保偏低，應做合理調整。黃金舜認為，比較在意的是「2028藥品供應是不是可以穩定。」他提到，台灣因為國產國藥比例偏低、又因地緣政治的關係，「台灣在這一塊一定要沒日沒夜的加強」，起碼要拉高到30至40%，或許除了國藥國用，也可部分賣到美國、東南亞國家，也是一個轉機。食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，美國宣布對輸美學名藥提供2年零關稅緩衝期，現階段對我國學名藥出口及國內藥品供應尚無直接影響。食藥署將持續關注國際政策變化及國際供應鏈變化，適時評估可能影響。楊博文表示，行政院已核定「國家藥物韌性整備計畫」（115年至118年），將推動國藥國造、國藥國用，並建構智慧儲備及藥品供應監控體系，鼓勵關鍵藥品國產自製及提升國產學名藥使用率，以強化我國製藥自主供應能力，保障國人用藥權益。同時，將協助國內藥廠拓展多元國際市場及深化供應鏈合作，提升製藥產業整體韌性。