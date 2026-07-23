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▲《奧德賽》主要講述「木馬屠城記」戰後的故事。（圖／UIP提供）

▲導演克里斯多福諾蘭（中）極度排斥依賴綠幕與電腦特效。（圖／UIP提供）

神話史詩鉅片《奧德賽》在台上映首週，全台票房累計已達5881.6萬元新台幣，穩坐全台單日與首週票房冠軍，片中一場女巫把大批士兵變成豬隻的戲，竟然完全沒有使用電腦特效（CGI），而是利用模型和機械偶結合運鏡、剪接技巧完成，讓影迷嘖嘖稱奇，笑稱「諾蘭（導演）才是巫師吧」。《奧德賽》中，奧德修斯（麥特戴蒙飾演）在漂流途中誤闖女巫「瑟西」（珊曼莎摩頓飾演）掌管的島嶼，其手下上門討食物時被瑟西施法變為豬，奧德修斯最終憑藉智慧與神的幫助使瑟西屈服，並獲得關於返鄉路線的關鍵指引。這場「人體變形」的戲在大銀幕上呈現恐怖又震憾人心的畫面，珊曼莎摩頓、安海瑟薇和湯姆霍蘭德曾經在訪談中親自證實，該橋段並沒有使用任何CGI，至於是如何拍攝完成，本片幕後花絮解析，藝術團隊為了這場戲首先製作了能夠真實變換形狀的特殊模型與義肢。接著，團隊再結合細膩的機械偶技術，讓變形過程展現出充滿真實感且令人毛骨悚然的血肉質感，最後透過攝影機精準的運鏡角度及高超的剪輯技巧，完美呈現出宛如現場施法的視覺震撼，而在部分特寫鏡頭中，莎曼沙摩頓其實是直接將雙手伸入塗滿特殊黏土的義肢模型中進行捏塑，營造出雙手徒手改變人類臉部與身體結構的驚悚感。據外媒報導，該片段最終憑藉極度逼真的視覺效果與珊曼莎摩頓收放自如的精湛演技，在試片階段就讓導演克里斯多福諾蘭的劇組團隊爆出如雷掌聲，甚至被譽為媲美《黑暗騎士》中希斯萊傑小丑角色的傳奇演出。許多影迷得知這場戲的拍攝手法後，紛紛表示：「AI時代最糟的不是有多少假東西，而是當你努力做真東西時沒人看得出來」、「諾蘭就愛玩真的」、「那段真的超噁心...」、「這個好扯，巨人是真的、漩渦是真的，人變豬居然也是真的，太扯了」、「看這段的時候我真的嘴巴合不上，太震撼，看兩次都一樣反應」、「其實是真的用巫術變成豬的，只是他們不能說真話...跟星際效應一樣是真的去黑洞裡面拍的...」