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準紅霞預測路徑出爐！周五、六最靠近台灣

▲菲律賓東方海面的低氣壓已於今天(22日)下午2時生成為熱帶性低氣壓(TD13)，目前距離鵝鑾鼻東南東方約1510公里。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

準紅霞對台影響時程出爐！周六北部防焚風發生

▲TD13未來預測路徑，預計於24日(週五)至25日(週六)通過呂宋島北側至巴士海峽，進入東沙島海面。（圖／國家災害防救科技中心NCDR）

台灣本周末天氣又要受到颱風影響！中央氣象署今（22）日表示，熱帶性低氣壓(TD13)已經在下午2時生成，目前在菲律賓東方海面上，預計將持續朝西北西方向行進，後續有增強為輕度颱風「紅霞」的可能性。同時氣象署也公布準紅霞對台灣的影響時程，尤其周六（25日）台灣北部地區也要注意有焚風發生機率。中央氣象署今（22）日下午5時發布「熱帶性低氣壓 TD13 發展中」的圖卡，並公布其未來大致動向與路徑：「菲律賓東方海面的低氣壓已於今天(22日)下午2時生成為熱帶性低氣壓(TD13)，目前距離鵝鑾鼻東南東方約1510公里。預計在太平洋高壓導引下，23日前將持續朝西北西方向行進，往菲律賓呂宋島北側至巴士海峽一帶移動。」氣象署也表示，TD13在行進過程中，有逐漸增強為輕度颱風(若形成將為今年第12號颱風「紅霞」)的趨勢。預計於24日(週五)至25日(週六)通過呂宋島北側至巴士海峽，進入東沙島海面。一旦增強為颱風，將不排除發布海上颱風警報。氣象署也公布了準紅霞颱風對台灣帶來風雨影響時程，明（23）日台灣各地天氣依然炎熱，午後局部地區有短暫雷陣雨。到了周五（24日）至周六（25日），受TD13或颱風外圍環流影響，花蓮、臺東及恆春半島有局部大雨或豪雨，南部地區有大雨發生的機率，東北部及北北基亦有短暫陣雨。氣象署也特別提醒，周六(25日)台灣北部地區要特別注意有焚風發生的機率。