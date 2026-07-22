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▲寧寧發文直接點名黑粉，稱再讓她看到類似貼文就要開告。（圖／翻攝自寧寧微博）

韓國女團aespa中國籍成員寧寧（寧藝卓），今（22）日直接在微博留言開嗆黑粉「是想被告嗎？」原因是擁有十萬粉絲的黑粉在公開平台，用寧寧媽媽的照片當大頭貼，並且發布了成員的造謠貼文，讓她直接氣炸點名警告，「再讓我看到類似貼文，就等著被告吧！」寧寧今日在微博發文，直接點名兩個長期散布惡意言論的帳號「罵公肅瘾重症」、「泡泡快樂製造機」，該帳號長期針對自己還有家人進行言語攻擊，而這種擁有超過10萬粉絲的帳號，甚至把自己媽媽的照片P圖成遺照還設為頭像，嚴重程度超過自己接受的範圍。寧寧寫道：「我知道不止這兩個人，我也知道你們年紀都不大，所以希望年輕的孩子可以健康上網。但如果再讓我看到類似貼文，等著被告吧。」她隨後也在留言區喊話，要求對方立刻更換頭像，怒斥：「拿別人家裡人開玩笑真的很沒禮貌，想被告直說。」貼文曝光後迅速登上微博熱搜，大批粉絲紛紛留言支持，認為黑粉已經踩到底線，「支持維權」、「家人真的不能碰」、「早就該提告了」、「支持寧寧維權」、「每天都在想這些漲號怎麼能說出如此惡毒的話」、「終於知道保護自己了」、「希望寧寧可以直接提告。」