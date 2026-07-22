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當詹姆斯（LeBron James）已經宣布離開洛杉磯湖人，他的兒子布朗尼（Bronny James）卻依然留在湖人陣中，這讓外界好奇這對「詹皇父子」未來是否還有機會同隊效力。根據湖人隨隊記者《97.1 The Fan》普萊斯（Khobi Price）在廣播節目中透露，包含總管佩林卡（Rob Pelinka）在內的湖人高層，目前根本沒有打算交易布朗尼，除非有球隊願意端出真正的「重磅籌碼」。記者普萊斯在廣播節目中明確指出：「除非拿出真正重磅的籌碼，否則湖人根本不願交易布朗尼。湖人一手培養布朗尼，對他青睞有加，他在球隊內部擁有眾多堅定的支持者。」事實上，湖人在詹姆斯正式官宣離隊之前，就已經提前執行了布朗尼在2026-27賽季的球隊選項，讓他在新賽季的合約轉為全額保障，而他的年薪僅為230萬美元。湖人現在已不再將布朗尼視為「綁定詹姆斯的人情籌碼」，而是願意獨立評估並長期觀察他的成長。上個賽季布朗尼在常規時間出場機會有限，場均上場8.9分鐘，繳出2.9分與1.2助攻，三分命中率為38.6%。當他效力於發展聯盟的南灣湖人隊時，場均能砍下15.6分與3.6助攻，三分命中率更接近46%。湖人教練團高度認可布朗尼的防守習慣與訓練態度，認為他具備成為優質3D防守後衛的潛力，並將其視為球隊未來可長期培養的年輕後場戰力。單純以球場上的個人實力來衡量，聯盟普遍評估布朗尼目前的交易價值大約等同於一個次輪籤，很難單獨換來高品質的輪換球員。然而，布朗尼自帶極大的商業價值，光是每年的球衣銷量就能為湖人帶來幾千萬美金的龐大收入，以他的底薪合約來看絕對是物超所值。