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保險服務的每一個環節，都需要高度專業的分工與協作。深耕台灣40年的錠嵂保險經紀人，打造業界領先的大型專業後勤支援體系，其後勤服務團隊涵蓋客服中心、核保協調、理賠服務、法遵管理、教育訓練及品牌行銷等多元專業領域。在專業後勤團隊外，錠嵂亦長期投入數位科技發展，自主開發 InForce 保險業務數位平台，整合保單查詢、核保進度、理賠流程及行動投保等功能，並結合智能客服與 AI 工具。近三年累計協助業務夥伴節省超過 135 萬小時行政工時，在保險「理賠聯盟鏈」的送件數量與達成率亦居保經業界領先地位。錠嵂保經行政長杜文娣表示，保險服務是一場團隊合作，第一線業務同仁負責為客戶規劃保障，後勤團隊則快速處理複雜的行政流程與服務需求。我們希望透過高效率的支援體系與數位科技，讓客戶從保單規劃、投保契變到理賠服務，每一個環節都能獲得專業、便捷且安心的服務品質，真正落實「站在客戶立場，捍衛保戶權益」的核心價值。杜文娣指出，錠嵂擁有大型專業後勤支援體系，每年處理近 10 萬筆業務服務諮詢案件，平均每日解決超過 380 件需求，並訂定高標準服務機制， 90%的服務諮詢能在四小時內提供解決方案，服務滿意度連續多年維持 98% 以上，持續為第一線業務同仁提供即時且專業的支援，成為支撐保戶服務品質的重要力量。除了日常服務支援外，錠嵂每年更協助處理於千件理賠異議案件，以實際行動守護保戶權益，展現後勤團隊深厚的專業實力與服務價值。錠嵂保險經紀人已連續11屆榮獲「台灣保險卓越獎」，累計獲得27座獎項，其中包含7座「保戶服務卓越獎」，彰顯其深耕保戶服務的卓越成效。展望未來，錠嵂將持續結合完整後勤、數位科技與專業培訓優勢，精進服務品質與效率，朝「成為提供人們全方位管理的保險經紀人，讓台灣每個家庭都因為擁有錠嵂的服務，享受幸福樂活的人生」的品牌願景穩步邁進。