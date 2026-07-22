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AI是人類史上最大投資 超越曼哈頓計畫及阿波羅計畫

谷立言：台美半導體合作互惠 非零和遊戲

台灣國際半導體展（SEMICON）今年將於9月2日至4日登場，國際半導體產業協會（SEMI）今（22）日舉辦記者會，宣布全球專區將有18國參與，展位規模達到220個，參與國家與展位規模都創新高。美國在台協會（AIT）處長谷立言也說，台美半導體夥伴關係並非零和遊戲，而是雙向互惠、共同成長。今年SEMICON參與國家數已增至18國，展位規模更從2023年的62個大幅成長至今年的220個，增幅逾250%，參與國家數與展位規模雙雙創下新高紀錄，其中，德國與荷蘭已連續5屆設立專區，為參展屆數最多的國家。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸致詞分享，半導體產業隨著科技發展演進，包括手機、伺服器、手機及個人電腦，而現在無庸置疑是由AI作為半導體推動主力，他評估現在AI基礎建設是人類史上最大投資，遠超過曼哈頓計畫及阿波羅計畫，這僅是AI發展的早期，未來還會朝向代理式AI及物理AI。他表示，半導體產業先前原本預估要達到1兆美元（約新台幣32兆元）至少要2030年，現在受到AI爆發，可能今年就有機會達到目標，並在2030年達到1.5兆美元（約新台幣48.7兆元）。同時間，晶圓廠也在如火如荼興建，2026年到2030年有89座廠正在興建，2030年到2035年則還有50座。曹世綸強調，半導體產業無法單靠一個國家或區域完成，必須要全球通力合作；台灣因具有半導體發展聚落，在全球產業中扮演關鍵角色，去年台灣出口可以創下6,400億美元的好表現，多數是歸功於半導體及AI產品貢獻。回到SEMICON，他說今年有包含美國、加拿大、哥斯大黎加、墨西哥、澳洲、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、英國、捷克、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、芬蘭及瑞典，反映出各國深化合作的共同需求，也彰顯其作為全球半導體產業對話與合作平台的關鍵角色。美國在台協會（AIT）處長谷立言致詞說，台美數十年來共同打造全球最成功的半導體合作關係，如今AI讓科技革新快速，雙方合作不僅牽涉到經濟，而是韌性、安全及競爭力。他說，今年「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會共有27家台灣企業參與，宣布超過350億美元對美投資，而這並非單向投資，像是美國企業，如美光（Micron）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）在台加碼投資，這些都證明台美半導體關係並非一場零和遊戲，而是不斷擴大的夥伴關係，投資、創新和機會在太平洋兩岸同步成長。SEMICON Taiwan 2026將於8月31日起以展前系列論壇揭開序幕，實體展覽於9月2日至4日在台北南港展覽館盛大開展。展覽觀展與論壇報名現正開放，論壇早鳥優惠至8月5日止。更多詳情及報名資訊請見官方網站。