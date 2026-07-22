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「正常人絕不會買」！控訴銀行無視審查標準

爭議焦點與法律攻防

美國一名男子2021年以550萬美元（約新台幣1.7億元）價錢買下一棟海岸懸崖豪宅，但由於懸崖不斷侵蝕，豪宅面臨墜崖風險，男子2025年不得不自行拆除。之後男子將銀行告上法院，稱自己當年是在「狂躁症發作」的狀態下進行貸款，主張銀行當時未盡審查義務、忽視其精神狀況而核發貸款，要求法院宣告剩餘的貸款全數無效。綜合外媒報導，這起罕見的訴訟源於美國男子博諾米（John G. Bonomi Jr.）於2021年11月貸款購買了位於馬薩諸塞州鱈魚角威爾弗利特的一處海景豪宅。該地產座落於急劇侵蝕的懸崖邊缘，因崩塌落海的危險不斷升高，最終被迫於2025年3月將房子拆除。結果550萬美元買下的房子，還要花上一筆25萬美元的拆除費，而在房屋拆除後，地產重估價值僅約38.5萬美元，貸款買房的博諾米可說是賠到脫褲，換來一場空。博諾米隨後狀告摩根大通銀行，在起訴書中指出，簽署房屋貸款合約時，自己正處於「無法控制的躁症精神病狀態」。訴狀強調，躁鬱症患者在發作期間常伴隨非理性的冒險、衝動行為及揮霍無度的消費。訴狀痛批，摩根大通「明知或故意忽視」博諾米當時根本不具備簽署貸款合約的行為能力。博諾米強調，「沒有任何理智的人」會在這種懸崖每年持續遭到侵蝕的地質風險下以原價購入該地產。除了主張精神狀況不佳外，原告律師還指出，摩根大通的信貸專員當時無視了一份表明博諾米預計於2022年5月退休的信件。依據該行常規內部標準，通常不會向打算在三年內退休的人士核發此類大額房貸。博諾米認為，若銀行嚴格遵守自身的放款規範，這筆貸款根本不可能通過。目前，博諾米已向法院提出訴請，要求宣告剩餘的385萬美元房貸無效，並免除相關貸款協議、利息，同時索賠律師費及其他損害賠償。對於相關指控，摩根大通已明確予以否認，於法庭上全力抗辯。法學專家指出，這起官司對原告而言將是一場硬仗。福德姆大學（Fordham University）一名法學教授接受採訪時表示，在法律實務上，原告要證明自己在簽署商業合約「那一刻」確實缺乏法律行為能力，負有極高的舉證責任，過去類似案例成功獲判合約無效的門檻相當高。