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2026高雄旗津風箏節暨氣墊水樂園將於115年7月25日至26日、8月1日至2日，在旗津區旗津海水浴場沙灘區鍾愛之門舉行，活動期間將實施4階段彈性交通管制；若停車場停車數趨近飽和，且進島車流量大，過港隧道前鎮端將彈性管制車輛通行，僅公車、旗津居民、商家、港區貨車、公務車輛可通行。高市警局交通大隊建議民眾可將車輛停放於輕軌軟體園區站及經貿園區站周邊停車場，再轉乘輕軌至哈瑪星站，接續搭乘渡輪前往旗津。今年旗津風箏節風箏主題展以「旗津玩很大」為主軸，活動期間更推出限定放大版巨無霸美食，以及多項周邊互動體驗，邀請大小朋友一起來旗津看風箏、玩水、享美食，感受夏日風箏嘉年華及海洋魅力！為維護活動期間周邊道路交通秩序，高雄市政府警察局將落實相關交通疏導管制措施，並提醒民眾多加利用大眾運輸工具前往會場。高雄市政府警察局提醒市民朋友，活動期間，若旗津地區停車場停車數趨近飽和，且進島車流量大，過港隧道前鎮端（新生與漁港南三路口-國1新生高架過港隧道匝道、新生與金福路口、新生與漁港南一路口-往過港隧道方向）將彈性管制車輛通行，僅公車、旗津居民、商家、港區貨車、公務車輛可通行。此外，活動期間每日12時30分至20時30分規劃旗津島內路外停車場巡迴接駁服務，接駁車行駛旗津二路、旗津三路，尖峰時段約10分鐘一班、離峰時段約20分鐘一班，於旗津海水浴場、貝殼館、風車公園及旗津漁港公有停車場等4個站點接駁，市民朋友可多加利用。高雄市政府警察局呼籲，旗津地區聯外道路僅過港隧道可供車輛通行，建議前往看風箏、玩樂的市民朋友，盡量避免自行開車，多加利用捷運轉乘渡輪前往；活動期間，鼓山、棧貳庫、前鎮等輪渡站渡輪也將加密船班班次疏運。