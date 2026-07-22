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伊朗戰爭持續升溫，伊朗盟友葉門「青年運動」（Houthi）日前宣布，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，預估將影響到紅海曼德海峽油品運輸。對此，經濟部今（22）日強調，中油持續尋找替代來源，目前原油進口規劃，至10月供應無虞。「青年運動」20日宣布，即日起對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，作為回應沙國對葉門首都沙那實施「封鎖」及日前空襲沙那國際機場的報復行動。如今荷姆茲海峽面臨封鎖，若曼德海峽也陷入海上封鎖，中東油品將驟減。經濟部說明，中油已建立多元採購來源、多元運輸規劃及安全庫存機制，適合中油煉製之原油高達150餘種，來源涵蓋43個國家，其中今年上半年有6成5來自美國；美伊戰爭期間亦採購多種中東以外的替代原油。經濟部強調，會持續關注中東及國際情勢變化，中油也將適時調整採購與船運安排，以維持國內能源穩定供應，至10月供應無虞。