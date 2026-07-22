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▲中鋼運通公司參與交通部航港局海員新星培育計畫，長期攜手投入海事人才培育。(圖／記者黃守作攝)

▲交通部航港局舉行海員新星培育計畫合作航商頒獎典禮，由航港局局長葉協隆(中)主持。(圖／交通部航港局提供)

▲中鋼運通公司副總經理李賢得(左2)在海員新星培育計畫合作航商頒獎典禮，說明中鋼運通公司投入海事人才培育工作的情形。(圖／中鋼運通公司提供)

▲中鋼運通公司董事長黃一中說明中鋼運通公司投入海事人才培育工作的情形。(圖／記者黃守作攝)

中鋼運通公司參與交通部航港局海員新星培育計畫，長期攜手投入海事人才培育，於日前在航港局會議室，中鋼運通公司副總經理李賢得代表接受航港局局長葉協隆表揚，期共同打造海員新星的成長舞台。交通部航港局推動海員新星培育計畫，有中鋼運通、長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、光明海運及建華海運等7家航商合作參與，共同投入海事人才培育，期打造海員新星的成長舞台，並舉辦頒獎表揚，以資鼓勵。交通部航港局海員新星培育計畫合作航商頒獎典禮，是由航港局局長葉協隆主持，副局長劉志鴻、饒智平，以及受獎的7家航商代表與會，葉協隆說，一位海員新星的成長，背後是許多人的共同支持，感謝這7家航商長期共同攜手投入海事人才培育工作。航港局局長葉協隆表示，交通部航港局自推動海員新星培育計畫以來，航港局整合政府、航商、海事校院及公益團體等資源，透過獎助學金、職涯輔導，以及就業銜接等措施，陪伴學生安心就學、勇敢追夢，這對學生而言，是一個能夠實現夢想的機會，對產業而言，則是為我國航運培育更多優秀的新世代海事人才。葉協隆說，感謝中鋼運通公司等7家合作夥伴航商的投入與支持，未來航港局將持續攜手政府、產業、學校及公益團體，期打造更完善的海事人才培育制度，讓更多青年勇敢逐夢，為我國航運注入源源不絕的新動能。中鋼運通公司副總經理李賢得在會中指出，中鋼運通公司也投入海事人才培育工作，與高雄科技大學舉辦產學合作計畫意向書簽約，雙方將攜手開辦高雄科技大學115學年第1期航海科乙級船員養成訓練班，期透過產學合作鏈結方式，共同發掘並培育優秀的我國籍海事專業人才，也為我國有志於航向蔚藍海洋的青年，開闢一條啟航大道，期為落實我國航運界產學實務接軌。中鋼運通公司董事長黃一中說，海運是我國接軌國際的經濟命脈，而優質的船員則是船舶安全與高效營運的關鍵所在，中鋼運通公司重視且大量進用我國籍船員，不僅長年以來是國內航商中雇用我國籍船員比例最高的典範企業，今(115)年更榮獲交通部航港局頒發僱用國籍船員表現卓越之績優航商獎項之殊榮。黃一中並說，中鋼運通公司今年已和台北市海洋科技大學合作開辦1期乙級船員養成訓練專班，該班結業學員於今年6月中旬陸續到職，成為中鋼運通公司船員的新生代生力軍，此次，該公司借重南部海事教育領頭羊的高雄科技大學的頂尖師資與設備，乃簽署產學合作計畫意向書，開辦今年度南台灣第1期乙級船員養成訓練班，期在南部也能發掘出有志投入航運產業的優秀人才。