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萬里溪下游河道「維持紅色警戒」 林保署：密切觀察溢流狀況

萬里溪堰塞湖今（22）日凌晨開始溢流，農業部林保署花蓮分署表示，目前暫時未使壩體發生大規模下刷，但仍可見溢流水體緩慢帶走壩體較細砂石顆粒，基於人員安全，目前萬里溪河道仍維持24小時紅色警戒管制，近日將密切觀察堰塞湖溢流狀況。林保署花蓮分署表示，透過水位計的監測，發現萬里溪堰塞湖可能於今日凌晨1時40分開始溢流；清晨5時30分以無人機空拍，確認堰塞湖確實已蓄滿並持續溢流。農業部萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組指出，依據堰塞湖水位監測資料及防災團隊專業意見綜合研判，在目前天氣晴朗的情境下，堰塞湖水緩緩流出，雖然暫時還未使壩體發生大規模的下刷，但比對清晨與近午的影像，仍可見溢流水體緩慢帶走壩體較細的砂石顆粒，進一步引發更大的沖蝕下切效應，導致大量湖水瞬間流下。應變小組說明，萬里溪下游河道仍維持紅色警戒管制，嚴禁人員機具進入。防災團隊根據目前堰塞湖蓄水量的一次性下移，模擬可能造成下游抬升的水位高度，並綜合與會專家學者意見及橋梁管理單位的橋梁承受安全評估結果，認為即使堰塞湖發生最極端的一次性潰決，其水量尚不致達到鐵路橋、萬里溪橋與箭瑛大橋的一級警戒水位高度。農業部表示，基於人員安全，目前萬里溪河道仍維持24小時紅色警戒管制，近日將密切觀察堰塞湖溢流狀況，以及是否因降雨、壩體沖刷或邊坡土石持續滑動造成出流條件改變。林保署提到，將持續透過水位計、無人機空拍、衛星遙測及各項監測設備，結合專家團隊即時分析研判，及時調整警戒及管制措施。農業部仍提醒，萬里溪河道目前嚴禁進入，民眾切勿擅闖，花蓮縣政府、鳳林鎮公所與萬榮鄉公所也將會持續巡查落實各項管制措施，維護民眾生命財產安全。