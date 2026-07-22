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阿根廷犯規113次、吞15黃2紅！各界貼踢球太髒標籤

總計全部賽程一共犯規113次

吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅），同樣都是所有參賽國家最多。

▲阿根廷本屆賽事也吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅），是所有參賽國家最多，賽後被各界檢視踢球太髒的行為。（圖／取自X @goal）

阿根廷踢球太髒可怪「南美球風」？FIFA真實數據公開

「南美球隊踢球的風格，根本不用太意外，這是在踢足球，本來就允許一定程度的肢體碰撞。」

另外包括哥倫比亞踢到16強犯規70次，排名第9；巴拉圭踢到16強犯規66次，排名第10；巴西踢進16強犯規51次，排名第19；厄瓜多踢進32強犯規49次，排名第21。

▲南美球隊包括哥倫比亞踢到16強犯規70次，排名第9；巴拉圭踢到16強犯規66次，排名第10，都還比踢到8強的挪威犯規次數來得更多。（圖/FIFA官方）

巴拉圭9張（帶1紅）排第4、巴西、哥倫比亞以及厄瓜多（帶1紅）全部吞下8張黃牌並列第五，除了阿根廷有殺進決賽之外，其他球隊在16強、32強就止步黃紅牌還能擠到前五名，實在非常驚人。

▲南美球隊在領牌數上更為驚人，參賽六支隊伍中，有五支隊伍全部在前五名內，像巴拉圭、巴西等16強止步，還比踢8場比賽的英格蘭領牌數差不多。（圖/FIFA官方）

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