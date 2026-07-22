2026世界盃由西班牙擊敗衛冕軍阿根廷，抱回隊史第二座冠軍，然而除了西班牙冠軍備受討論之外，阿根廷在世界盃賽程當中「戰術骯髒」、「缺乏運動家精神」的標籤完全撕不掉，也在賽程全部結束後，FIFA官方統計出阿根廷是48國犯規數、黃牌數、紅牌數都是最多的隊伍。然而有球迷表示，這本來就是他們南美球隊踢球的風格，根本不用太意外，許多人認為這是辯解，沒想到打開其他南美國家的統計之後，也讓球迷全部都看傻眼。
阿根廷犯規113次、吞15黃2紅！各界貼踢球太髒標籤
根據FIFA官方最後統計，阿根廷在紀律方面，總計全部賽程一共犯規113次，雖然他們踢滿8場賽事，但這個紀錄卻已經是世界盃史上第一支單屆賽事犯規破百的球隊；另外阿根廷本屆賽事也吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅），同樣都是所有參賽國家最多。
這樣的數據在賽後仍然遭受外界檢視，前德國球員希茨史貝格（Thomas Hitzlsperger）在社群媒體X寫道，這支球隊的球員是「令人作嘔的運動員」；「紐約時報」（The New York Times）形容，這是「暴躁、任性且令人反感的表現」。
阿根廷踢球太髒可怪「南美球風」？FIFA真實數據公開
然而在冠軍賽還沒開踢之前，阿根廷從16強對陣埃及開始就備受質疑，當時還有許多球迷都護航表示：「南美球隊踢球的風格，根本不用太意外，這是在踢足球，本來就允許一定程度的肢體碰撞。」原本許多人都認為這是無稽之談，直到FIFA官方最後統計，才發現也許這真的是有跡可循的真相。
這一屆2026世界盃有參加的南美球隊，除了阿根廷之外，還包括了巴西、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭與烏拉圭，其中在犯規次數當中，除了阿根廷佔據第一之外，另外包括哥倫比亞踢到16強犯規70次，排名第9；巴拉圭踢到16強犯規66次，排名第10；巴西踢進16強犯規51次，排名第19；厄瓜多踢進32強犯規49次，排名第21。
除了在小組賽就被淘汰的烏拉圭之外，幾乎整個南美球隊犯規次數都已經進到前半排名當中，如果看黃紅牌數的話更為離譜，阿根廷15張黃牌拿下第一，巴拉圭9張（帶1紅）排第4、巴西、哥倫比亞以及厄瓜多（帶1紅）全部吞下8張黃牌並列第五，除了阿根廷有殺進決賽之外，其他球隊在16強、32強就止步黃紅牌還能擠到前五名，實在非常驚人。
南美球隊犯規、領牌數全部名次靠前！球迷看傻眼：難怪被撻伐
該數據也被分享到社群平台「Threads」討論，許多球迷都表示「傻眼...南美球風真是如此啊....」、「太驚人了，挪威踢到8強犯規次數都沒哥倫比亞、巴拉圭多」、「真的好扯，後面很多比他們前面的隊伍黃牌數都比他們少了，南美球風是格鬥足球嗎」、「完全不認同這種球風，何況還是全世界球迷都在關注的比賽，這很不應該吧」、「難怪會被全世界球迷撻伐，根本是摔角足球吧！」
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根據FIFA官方最後統計，阿根廷在紀律方面，總計全部賽程一共犯規113次，雖然他們踢滿8場賽事，但這個紀錄卻已經是世界盃史上第一支單屆賽事犯規破百的球隊；另外阿根廷本屆賽事也吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅），同樣都是所有參賽國家最多。
這樣的數據在賽後仍然遭受外界檢視，前德國球員希茨史貝格（Thomas Hitzlsperger）在社群媒體X寫道，這支球隊的球員是「令人作嘔的運動員」；「紐約時報」（The New York Times）形容，這是「暴躁、任性且令人反感的表現」。
然而在冠軍賽還沒開踢之前，阿根廷從16強對陣埃及開始就備受質疑，當時還有許多球迷都護航表示：「南美球隊踢球的風格，根本不用太意外，這是在踢足球，本來就允許一定程度的肢體碰撞。」原本許多人都認為這是無稽之談，直到FIFA官方最後統計，才發現也許這真的是有跡可循的真相。
這一屆2026世界盃有參加的南美球隊，除了阿根廷之外，還包括了巴西、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭與烏拉圭，其中在犯規次數當中，除了阿根廷佔據第一之外，另外包括哥倫比亞踢到16強犯規70次，排名第9；巴拉圭踢到16強犯規66次，排名第10；巴西踢進16強犯規51次，排名第19；厄瓜多踢進32強犯規49次，排名第21。
該數據也被分享到社群平台「Threads」討論，許多球迷都表示「傻眼...南美球風真是如此啊....」、「太驚人了，挪威踢到8強犯規次數都沒哥倫比亞、巴拉圭多」、「真的好扯，後面很多比他們前面的隊伍黃牌數都比他們少了，南美球風是格鬥足球嗎」、「完全不認同這種球風，何況還是全世界球迷都在關注的比賽，這很不應該吧」、「難怪會被全世界球迷撻伐，根本是摔角足球吧！」
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