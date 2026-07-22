我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟內外皆熱 股市走揚墊高民間消費

伊朗戰爭亂流多 影響台灣出口、物價

中華經濟研究院今（22）日公布，今年第3季台灣經濟預測，全年經濟成長率將突破二位數達到10.35%，較4月預測值增加3.13個百分點，成長模式為「內外皆熱」。另一方面，受到天候、地緣政治牽動，2026年全年消費者物價指數（CPI）年增率約2.02%，略高於2.0%。受地緣政治風險及通膨因高能源價格而致走升，多數國際機構下修2026年全球經濟成長預測。如S&P Global 7月資料，下修全球經濟成長率為2.27%，較2月下修0.60 百分點，但受惠於AI的台灣是少數穩健成長經濟體。對此，中經院預估，2026年全年經濟成長率將突破二位數達到10.35%；成長模式為「內外皆熱」，內需貢獻約4.73個百分點、國外淨需求貢獻5.62個百分點。就內需觀察，民間消費因實質薪資成長、失業率下降，以及股價指數走升之財富效果，年增率約4.20%，較上年1.36%，增加2.84個百分點；對成長貢獻1.77百分點。而由於科技持續擴張資本支出，傳統產業導入自動化、數位轉型，以及電網強韌化與電力基礎設施升級，今年國內固定資本形成年增率預估為6.47%，較上年之10.75%，差距4.28 百分點；其中民間投資全年成長率約為7.32%。而在出口方面，雖然中東戰事封鎖荷姆茲海峽，影響貨物貿易與運輸。但AI產業發展蓬勃，相關硬體需求暢旺，主要機構上修2026年貿易展望。尤其AI應用蓬勃，有利於臺灣之資通、電子與半導體相關產品之出口擴張，預估2026年海關出口、進口年增率分別為37.30%、39.90%。進、出口相抵，出超規模約2,022億美元，年增率約29.27%。而在物價方面，2026 年國內消費者物價指數（CPI）走勢，因能源價格走升、天候因素及薪資成長推升服務類CPI上揚。預估全年CPI年增為2.02%，比2025年之1.66%上升0.36 個百分點。中經院點名，下半年經濟不確定因素，包括中東戰事反覆與全球經貿秩序調整風險；美國、歐洲、日本等主要經濟體貨幣政策動向；中國經濟成長走勢及兩岸關係動向，以及AI 投資及應用等。