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蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌HAHABABY捲入抄襲爭議，被點出超過30樣商品神似日本、韓國品牌商品，如今品牌又被網友整理出「時間軸考古」，質疑品牌會爆出抄襲早在5年前就有跡可循，然而二伯在爆出爭議後不僅沒有出面說明，反而悄悄刪除過去影片、下架商品，掀起網友熱議。有網友在社群整理出HAHABABY爭議時間軸，指出二伯早在2020年5月《二伯媽媽經》影片分享自己愛上了日本品牌SOU・SOU，當時她不僅多次在鏡頭前穿著品牌衣服，還買了官方布料手作作品。隔年4月，二伯宣布HAHABABY品牌成立；不過2022年SOU・SOU的支持者就開始懷疑HAHABABY抄襲，陸續寄信到官方信箱中，這樣讓SOU・SOU開始關注HAHABABY所推出的商品。網友也翻出二伯2023年在京都旅遊時拍攝SOU・SOU門市的影片，她當時還在店門口說「很早就喜歡這個品牌。」不只是SOU・SOU，2024年二伯在日本逛niko and…時，就曾經提到「我很想做這個商品」，沒想到三個月後，HAHABABY就如願以償推出類似商品了。不僅是日牌，二伯去年到韓國玩時，她跟品牌總監還一起前往了東大門APM LUXE，拍下了MARI&CO等韓國品牌商品，幾個月後HAHABABY又推出了類似款式，讓許多網友稱「根本是去取材的！」面對爭議延燒，二伯與蔡阿嘎皆未公開回應，只有HAHABABY總監在會員社團回應，商品都有完整開發流程與設計圖，但並未對外公開相關資料。雖然沒有出面說任何話，不過品牌卻陸續在網路上潛水，悄悄刪除有爭議的舊影片、商品，盡力不被網友抓到小辮子。