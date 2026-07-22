我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三種風味的反詐洋芋片主打「享用洋芋片之前，先Check一下」。（圖／翻攝臺灣證券交易所臉書）。

近年詐騙案件頻傳，不少民眾都曾在社群分享自己遇到可疑訊息、假投資、假交友等經驗，也讓「如何提高反詐警覺」成為網路熱門討論話題。近日，證交所配合「5D反詐行動」推出創意宣導品「反詐洋芋片」，主打「享用洋芋片之前，先Check一下」的概念，透過趣味設計提醒大家，面對任何看似誘人的機會，都別忘了先停下來確認資訊。「反詐洋芋片」三款不同外包裝，口味上完全沒有標示，藉由熟悉的零食體驗，引導民眾停下動作、翻看包裝資訊，「享用洋芋片之前，先Check一下」！除了建立大家先查證的習慣，這也讓不少拿到洋芋片的民眾開始發揮想像力，紛紛分享自己的試吃心得，意外掀起一波討論熱潮。有人認為其中一款吃起來帶點甜甜的感覺；也有人形容其中一款像是「雞汁加臭豆腐」的特殊組合；另外還有網友猜測其中一款酸香味明顯，疑似接近泡菜風味。除了神秘口味引發討論外，反詐洋芋片「只送不賣」。根據臺灣證券交易所官方網站公告，自即日起全台近300家證券商實體據點將限量提供民眾親自前往索取「反詐洋芋片」，數量有限，送完為止。消息曝光後，不少網友紛紛留言表示，「有錢也買不到」、「第一次想去券商不是開戶，是為了拿洋芋片」、「這比限量聯名還難搶」。也有網友認為，比起傳統宣導方式，把反詐概念藏進日常零食裡，更容易讓人產生記憶點。「反詐洋芋片」來自證交所網頁「證券反詐騙聯防行Don’t專區」，是配合「5D反詐行動」推出的創意宣導品，透過結合生活化元素與互動話題，希望讓民眾在分享與討論的過程中，提高對詐騙風險的警覺。面對層出不窮的詐騙手法，或許最重要的不是記住所有別人的經驗，而是在做出決定前，多一個動作：「先Check一下」。