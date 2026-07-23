《Pokémon GO》迎來上市10週年，台北捷運攜手《Pokémon GO》推出一系列限定活動，除了線下「皮卡丘、伊布」見面會之外，「寶可夢精靈球3D造型悠遊卡」也將在9月5日正式開賣，預料將成為寶可夢粉絲的新一波搶購目標。
《Pokémon GO》十週年慶典橫跨整個夏天，首先由「Pokémon GO Fest 2026：全球」揭開序幕，從6月中旬起，台北捷運指定車站設置遊戲內補給站，玩家可旋轉補給站獲得活動限定明信片；中山站及心中山線形公園同步打造期間限定主題布景與拍照打卡區，讓訓練家沉浸在寶可夢世界。
《Pokémon GO》十週年特展開跑 限定明信片、打卡點一次收集
8月15日至9月13日，《Pokémon GO》在捷運大安森林站陽光大廳推出十週年特展，帶領玩家回顧10年來的冒險旅程與精彩回憶，此外，自7月20日起，北捷指定補給站也將推出限定轉盤活動，玩家可透過遊戲中的友情禮物，分享專屬紀念明信片。
8月15日至8月16日，大安森林公園站也將舉辦十週年線下活動，人氣角色皮卡丘、伊布每天會安排5場見面會，並設置專屬拍照區及互動任務，完成指定活動即可獲得限量紀念贈品，週末也有社群大使到場與玩家同樂。
精靈球3D造型悠遊卡壓軸登場 9月5日正式開賣
除了《Pokémonn GO》活動外，兩場實體活動皆設有《寶可夢集換式卡牌遊戲》新手體驗區，提供現場教學，讓民眾體驗卡牌對戰樂趣。
而壓軸登場的「寶可夢精靈球3D造型悠遊卡」，將於9月5日起在大安森林公園站及台北捷運商品館正式販售，以經典精靈球立體造型設計，兼具收藏價值與日常使用功能，可望成為今年最熱門的寶可夢聯名周邊之一。
北捷也提醒，活動贈品皆為限量發放，依現場規定領取，參與活動及遊玩《Pokémon GO》時，也別忘了留意周遭環境，注意自身安全。
《Pokémon GO》十週年線下活動
📌活動日期：2026 年 8 月 15 日至 8 月 16 日
📌活動時間：每日 10:00～18:00
📌活動地點：捷運大安森林公園站 陽光大廳
📌活動內容：「皮卡丘」、「伊布」面對面見面會
📍場次： 11:00｜12:30｜14:00｜15:30｜17:00
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8月15日至9月13日，《Pokémon GO》在捷運大安森林站陽光大廳推出十週年特展，帶領玩家回顧10年來的冒險旅程與精彩回憶，此外，自7月20日起，北捷指定補給站也將推出限定轉盤活動，玩家可透過遊戲中的友情禮物，分享專屬紀念明信片。
8月15日至8月16日，大安森林公園站也將舉辦十週年線下活動，人氣角色皮卡丘、伊布每天會安排5場見面會，並設置專屬拍照區及互動任務，完成指定活動即可獲得限量紀念贈品，週末也有社群大使到場與玩家同樂。
除了《Pokémonn GO》活動外，兩場實體活動皆設有《寶可夢集換式卡牌遊戲》新手體驗區，提供現場教學，讓民眾體驗卡牌對戰樂趣。
而壓軸登場的「寶可夢精靈球3D造型悠遊卡」，將於9月5日起在大安森林公園站及台北捷運商品館正式販售，以經典精靈球立體造型設計，兼具收藏價值與日常使用功能，可望成為今年最熱門的寶可夢聯名周邊之一。
北捷也提醒，活動贈品皆為限量發放，依現場規定領取，參與活動及遊玩《Pokémon GO》時，也別忘了留意周遭環境，注意自身安全。
《Pokémon GO》十週年線下活動
📌活動日期：2026 年 8 月 15 日至 8 月 16 日
📌活動時間：每日 10:00～18:00
📌活動地點：捷運大安森林公園站 陽光大廳
📌活動內容：「皮卡丘」、「伊布」面對面見面會
📍場次： 11:00｜12:30｜14:00｜15:30｜17:00