建築光電新制確定於 2026 年 8 月 1 日上路！內政部今（22）日發布新聞稿表示，凡建築面積達 1,000 平方公尺（約 302 坪）以上的新建案，每 20 平方公尺須設置 1 瓩太陽光電，預估每年可增 66 萬瓩綠電。對此，富品建設董事長曾富瑋坦言，成本將轉嫁至房價；專家也憂心交屋後管委會恐面臨維修與產權考驗。
🟡建築光電新制115年8/1上路！未依規恐難領照
為推動建築部門淨零轉型，內政部與經濟部共同訂定「建築物設置太陽光電發電設備標準」，確定於 115 年（2026 年）8 月 1 日正式施行。新制規範凡建築面積達 1,000 平方公尺（約 302 坪）以上的新建、增建或改建建築物，每 20 平方公尺即應設置 1 瓩太陽光電設備。由於相關規範已對接地方建管審查，未來建案若未依規設計光電設施，恐影響建造執照與使用執照的核發。官方預估新制上路後，每年可為都市新增約 66 萬瓩（660MW）綠電容量。
🟡內政部攜手經濟部！建立光電維護與媒合機制
為了降低地方政府與產業界在執行新制時的疑慮，內政部自今年 2 月起陸續辦理多場跨界溝通會議，並於 7 月 20 日南區場、22 日北區場及 27 日中區場展開巡迴說明會。內政部政務次長董建宏表示，中央特別參考高雄市推動屋頂光電累積的寶貴經驗，針對外界關切的審查查驗、設備管理、產權移交及回收等議題進行滾動檢討；同時將結合經濟部能源署與建築師公會，建立「建築設計端與光電產業端」的溝通媒合機制，提供後續專業協助。
🟡成本轉嫁購屋族！專家憂心20年後社區修不起
雖然政策旨在提升城市能源韌性，但房產業界與專家卻對後續衝擊發出警訊。建商代表、富品建設董事長曾富瑋坦言，以基本 300 坪屋頂計算，光電建置成本約增加 300 萬元，開發階段墊付的公設成本終將反映於房價，由購屋族買單。
建築師林奇與YouTube頻道「裝修小武郎」主理人武哥更提醒，太陽能板移交給社區管委會後，長達 20 年的清洗、檢修與更新費用相當驚人；若未來因法規無法拆除，設備老化損壞或遭遇颱風吹落，管委會恐陷入「修不起、拆不掉」的財務與安全危機，呼籲政府應儘速補足回收與儲能配套。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為推動建築部門淨零轉型，內政部與經濟部共同訂定「建築物設置太陽光電發電設備標準」，確定於 115 年（2026 年）8 月 1 日正式施行。新制規範凡建築面積達 1,000 平方公尺（約 302 坪）以上的新建、增建或改建建築物，每 20 平方公尺即應設置 1 瓩太陽光電設備。由於相關規範已對接地方建管審查，未來建案若未依規設計光電設施，恐影響建造執照與使用執照的核發。官方預估新制上路後，每年可為都市新增約 66 萬瓩（660MW）綠電容量。
為了降低地方政府與產業界在執行新制時的疑慮，內政部自今年 2 月起陸續辦理多場跨界溝通會議，並於 7 月 20 日南區場、22 日北區場及 27 日中區場展開巡迴說明會。內政部政務次長董建宏表示，中央特別參考高雄市推動屋頂光電累積的寶貴經驗，針對外界關切的審查查驗、設備管理、產權移交及回收等議題進行滾動檢討；同時將結合經濟部能源署與建築師公會，建立「建築設計端與光電產業端」的溝通媒合機制，提供後續專業協助。
雖然政策旨在提升城市能源韌性，但房產業界與專家卻對後續衝擊發出警訊。建商代表、富品建設董事長曾富瑋坦言，以基本 300 坪屋頂計算，光電建置成本約增加 300 萬元，開發階段墊付的公設成本終將反映於房價，由購屋族買單。
建築師林奇與YouTube頻道「裝修小武郎」主理人武哥更提醒，太陽能板移交給社區管委會後，長達 20 年的清洗、檢修與更新費用相當驚人；若未來因法規無法拆除，設備老化損壞或遭遇颱風吹落，管委會恐陷入「修不起、拆不掉」的財務與安全危機，呼籲政府應儘速補足回收與儲能配套。