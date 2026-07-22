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罪魁禍首指向飯店衛生？

英國航空（British Airways）一架由印度開往倫敦的長程航班驚傳空中驚魂。該航班上的3名機師在停留印度後集體發生食物中毒，其中一名副機長更在3萬英呎的高空中突發重症、喪失行動能力，被迫緊急戴上氧氣罩救治，所幸客機最終未受影響安全降落。根據《太陽報》報導，據了解，這架從印度海德拉巴飛往倫敦希斯洛的波音777客機，飛行時間長達10.5小時。在飛行途中，一名副機長因食物中毒身體不適「無法執行任務」，被迫在駕駛艙內接受吸氧治療。另外兩名機師雖然也出現食物中毒症狀，仍咬牙撐住繼續駕駛客機。然而，在飛機平安降落英國後，這兩人的症狀也出現惡化。英航官方事後強調，該起事件「未對飛航安全造成威脅」。但一名內部消息人士向《太陽報》透露，「公司已啟動緊急調查，因為這種情況絕對不能再發生第二次」。據了解，3位機師於海德拉巴特約飯店的大廳共用早餐、飲料，以及飲用外部廠商提供的瓶裝水，3名機師均已提供檢體供醫療人員檢驗。這起機師集體中毒事件引發了英國航空機師工會（Balpa）的不滿。工會內部人士透露，高層對於此事感到極度憤怒，因為此前機組人員就曾針對印度海德拉巴這家每晚房價約130英鎊的特約飯店提出過「數十次」衛生安全投訴。英航發言人在接受採訪時表示，「同事的福祉是我們的首要考量。在收到部分零星的生病報告後，我們目前正在重新審視該地區的機組人員住宿安排」。