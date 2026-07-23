中央氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今（23）日增強為「紅霞颱風」，路徑預估周五至周六（7月24日至7月25日）最接近台灣，氣象署不排除今天發布海上颱風警報，陸警機率則偏低；周五起外圍環流帶來降雨，周六花東、南台灣慎防局部大雨或豪雨。
今天天氣：高溫飆破36度 午後山區嚴防大雨
7月23日今天的天氣，氣象署指出，各地仍感受炎熱，白天高溫普遍來到32至35度，尤其桃園以北、中南部內陸、近山區、花東縱谷及臺東局部可達36度或以上，中午前後紫外線偏強，普遍可來到過量或危險等級，而各地低溫約在25至27度。
天氣方面，各地多為晴到多雲，清晨南部地區有零星下雨機會，而午後桃園以北、南投、雲林以南及其他山區有局部雷陣雨，尤其山區雨勢明顯，有局部大雨出現的機率，中午過後請留意天氣變化。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風轉偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：紅霞颱風通過巴士海峽 越晚雨越大
7月24日明天的天氣，氣象署說明，熱帶性低氣壓或颱風通過巴士海峽，並逐漸進入南海北部，在外圍環流影響之下，迎風面花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，從晚上起花東地區及恆春半島可能有局部較大雨勢發生。
一周天氣：紅霞颱風周六最靠近 2地區嚴防豪雨
氣象署指出，紅霞颱風生成之後，路徑主要沿著高壓邊緣，往西北移動，周五開始經過巴士海峽，周六朝中國沿岸靠近，整體路徑都在台灣南方海域，最接近的時間會落在「周五下半天至周六上半天」。
周六紅霞颱風移動到台灣西南側，特別是花東、南台灣將有局部大雨或豪雨，東北部、大台北地區也有零星降雨；周日（7月26日）颱風逐漸遠離、南方雲系北移，花東、南部仍是容易下雨的天氣型態。
資料來源：中央氣象署、環境部
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7月23日今天的天氣，氣象署指出，各地仍感受炎熱，白天高溫普遍來到32至35度，尤其桃園以北、中南部內陸、近山區、花東縱谷及臺東局部可達36度或以上，中午前後紫外線偏強，普遍可來到過量或危險等級，而各地低溫約在25至27度。
天氣方面，各地多為晴到多雲，清晨南部地區有零星下雨機會，而午後桃園以北、南投、雲林以南及其他山區有局部雷陣雨，尤其山區雨勢明顯，有局部大雨出現的機率，中午過後請留意天氣變化。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風轉偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：紅霞颱風通過巴士海峽 越晚雨越大
7月24日明天的天氣，氣象署說明，熱帶性低氣壓或颱風通過巴士海峽，並逐漸進入南海北部，在外圍環流影響之下，迎風面花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，從晚上起花東地區及恆春半島可能有局部較大雨勢發生。
氣象署指出，紅霞颱風生成之後，路徑主要沿著高壓邊緣，往西北移動，周五開始經過巴士海峽，周六朝中國沿岸靠近，整體路徑都在台灣南方海域，最接近的時間會落在「周五下半天至周六上半天」。
周六紅霞颱風移動到台灣西南側，特別是花東、南台灣將有局部大雨或豪雨，東北部、大台北地區也有零星降雨；周日（7月26日）颱風逐漸遠離、南方雲系北移，花東、南部仍是容易下雨的天氣型態。