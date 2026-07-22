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中央銀行今（22）日公布今（2026）年6月5大行庫包括台灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行及土地銀行的新承做購屋貸款579.74億元，較5月增加110.59億元，主要是交屋潮帶動，不少民眾趕搭新青安末班車，帶動房貸承做回升，新青安貸款占比也提升44.7%，創2025年12月以來新高。不過，今年前6月5大行庫新承做購屋貸款3107.79億元，較去年同期4088.8億元減少981.01億元，年減23.99%，顯示在央行信用管制措施持續下，房貸市場仍較去年明顯降溫。由於新青安貸款（青安2.0）將於7月底屆滿，行政院日前也通過青安3.0方案，自8月1日起實施，為期6年，不過，青安3.0也設下年齡、排富、總價3大門檻，不少購屋族也趕搭新青安末班車，也推升6月5大行庫新承做購屋貸款月增逾百億元。央行指出，主要是部分重劃區新屋完工，進入交屋期，帶動房貸承做增加，6月六都建物買賣移轉棟數月增11.3%、年增1.17%，其中新青安貸款占新承做購屋貸款比重由5月42.49%升至44.7%，不過，6月新承做房貸平均利率也降至2.299%，較5月下降0.023個百分點。對於房市是否呈現「價穩量縮」？央行認為，還無法下此定論，6月交易量增加主要反映新屋交屋因素，並不代表市場需求全面回溫，而且各地區、各個案房價差異相當大，不能僅憑單月數據就判斷整體房市走勢，後續仍須持續觀察。至於青安3.0將於8月上路，如何看待對房市影響，央行強調，等推出來後，還得觀察市場反應及變化，央行會密切關注房市發展。另外，6月新承做週轉金貸款突破兆元大關，衝上1.13兆元，創2023年4月以來新高，月增3894億元，央行解釋，主要是6月適逢企業半年報結算，企業集中進行短期資金調度，帶動新承做週轉金貸款明顯放大。至於週轉金新增貸款大增，是否與流向台股有關？由於未細分週轉金結構，難以釐清個人理財週轉金變化，有待後續相關數據出爐後再討論。