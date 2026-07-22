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▲三星Galaxy Unpacked 2026一口氣發表Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra及Galaxy Z Flip8三款摺疊新機，分別鎖定行動娛樂、商務辦公與社群創作族群。（圖／記者周淑萍攝）

Z Fold8全新護照尺寸，使用更順手

▲Galaxy Z Fold8採用全新7.6吋4：3內頁螢幕，閱讀網頁、電子書時黑邊會更少。（圖／記者周淑萍攝）

Z Fold8 Ultra搶攻頂規，可惜依舊沒有S Pen

小摺疊Z Flip8，預料中的進化

▲三星Galaxy Z Flip8、Z Fold8及Z Fold8 Ultra三款摺疊新機，分別鎖定社群創作、行動娛樂及商務市場。（圖／記者周淑萍攝）

三星台灣時間今（22）日一口氣發表Galaxy Z Fold8、Z Fold8 Ultra及Galaxy Z Flip8三款摺疊新機。摺疊機首度加入Ultra旗艦款，可視為上一代Z Fold7的後續機，今年最大亮點落在Z Fold8重新修改摺疊手機尺寸，將封面螢幕改為5.5吋、10：16比例，收合後大小接近一本護照大小，展開後為7.6吋、4：3大螢幕。面對iPhone推出摺疊機的傳聞不斷，三星提早用全新尺寸搶攻更多摺疊機用戶。根據Counterpoint Research市場預測，2026年全球摺疊智慧型手機出貨量預估成長21%；其中，受到消費者對大螢幕及多工處理需求提升影響，左右開闔的書本式摺疊手機，預估將占整體摺疊手機市場65%。今年亮點著重在Galaxy Z Fold8的全新尺寸，不再一味追求更大的機身與螢幕，而是改以更精巧的收合尺寸切入，搭載5.5吋、10：16封面螢幕，收合後約為護照大小，相較過去機身偏厚、外螢幕過窄等問題，Fold8的新尺寸明顯希望拉近與一般直板手機的使用差距，降低消費者第一次轉換至摺疊機的適應門檻。實際上手Z Fold8，可以感覺到Z Fold8相當輕薄，展開厚度為4.5mm、重量201克，為三星目前最輕的Galaxy Z Fold機型，確實能一改過去對於摺疊機偏重的既定印象。Z Fold8展開後為7.6吋、4：3比例內頁螢幕，新比例在播放影片或是執行遊戲時，對比上一代可以發現畫面黑邊減少，可以有更好的觀看視野；轉為直向在看電子書也更舒適。三星今年首度在摺疊手機產品線中加入Ultra機型，Z Fold8 Ultra定位為最高階旗艦，但也可以看成是Z Fold7的後續機。搭載8吋主螢幕，展開厚度僅4.1mm、重量215克，機身邊緣採用更明顯的斜角設計，方便開手機；轉軸結構也經過調整，提升半摺使用時的穩定性。相機是Galaxy Z Fold8 Ultra與一般版拉開差距的重點。新機搭載2億畫素主相機，並強化Super HDR表現；超廣角鏡頭則提升至5,000萬畫素，同時改善微距拍攝能力。效能方面，Galaxy Z Fold8 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，電池容量提升至5,000mAh，並支援45W有線超快速充電2.0。Galaxy Z Flip8延續上下摺疊設計，新機重量180克、展開厚度6.1mm，外側搭載4.1吋封面螢幕，邊框縮窄至1.25mm，提升螢幕占比。相機搭載5000萬畫素廣角主鏡頭，結合ProVisual Engine影像技術，可用於人像、自拍及日常拍攝，支援超穩定動態攝影及水平鎖定，即使邊走邊拍攝也能降低畫面晃動