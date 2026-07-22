我是廣告 請繼續往下閱讀

日本佐賀縣伊萬里市上月一間寺院發生縱火案，導致本堂全毀。警方逮捕涉案的28歲見習僧侶後，僧侶近期透露自己為何放火，他表示，自己在打坐時，被打的次數總是比其他僧侶多。根據RKB每日放送報導，針對這起縱火案，檢調正式啟動「鑑定留置」（司法精神鑑定），以釐清其是否具備刑事責任能力。鑑定留置期間自7月22日起至10月20日止，為期約三個月。警方調查，28歲的見習僧侶森永吉涉嫌於上月30日凌晨，在佐賀縣伊萬里市松島町的「圓通寺」內，對兼作生活空間的「庫裏」（僧舍）二樓放火，造成本堂與庫裏全毀，隨後被依「現住建造物等放火罪」（公共危險罪）逮捕。警方透露，森嫌平時與住持及另一名見習僧侶共三人在寺內生活，火災發生時住持正好外出。森嫌在接受警訊時承認犯罪，供稱：「覺得人生的一切都很煩，所以才放火。當時感到自己被警策（禪宗打坐時用於提神的木板）打肩膀和背部的次數，比其他見習僧侶還要多。」