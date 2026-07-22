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▲湯唯在微博公開報喜。（圖／翻攝自微博）

46歲影后湯唯今（22）日宣布第二胎誕生，喜獲一名兒子。她與韓國老公金泰勇本來育有一名女兒Summer，如今再添兒子，正式湊成一子一女，她也引用女兒可愛發言寫下：「『馬』上開始一家四口的旅行啦！」湯唯稍早透過微信朋友圈分享喜訊，曬出一家四口大手牽小手的溫馨照片，開心迎接家裡新成員到來；她也分享10歲的大女兒Summer的可愛發言：「『馬』上開始一家四口的旅行啦！」對爸爸媽媽展現升格當姊姊的喜悅。湯唯今年4月底低調宣布懷上第二胎，當時她形容這是「大大的意外」，並貼出一張玩具馬照片，透露這是一個馬年寶寶；6月時也有媒體拍到湯唯夫妻倆帶著行李現身機場，當時就被猜測前往香港待產，如今也確實順利迎來新生命。湯唯與金泰勇因合作電影《晚秋》結識相戀，兩人於2014年結婚，2016年迎來大女兒Summer，夫妻倆一向相當低調，這次宣布二寶誕生，也延續低調作風，只用牽手照分享喜悅，吸引大批粉絲以及好友獻上祝福。