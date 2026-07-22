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▲今天，JAI宅邀請參與創作的孩童及家人到店共享餐點、欣賞作品展示，（圖／業者提供）

▲聯名吊飾同步開放公益義賣，每款售價100元，所得將全數代捐伊甸基金會，作為弱勢兒童服務經費。（圖／業者提供）

尊鴻餐飲集團旗下義式餐飲品牌JAI宅迎接創立九週年，即日起至9月13日推出「The Green Moment」活動，首度與伊甸基金會合作，以品牌代表色「綠色」為主軸，結合公益、限定餐點及線上線下互動活動，希望透過餐飲體驗串聯生活美學，也讓消費者在參與過程中做公益。尊鴻餐飲集團執行長陳詠翔表示，旗下品牌不再只是提供餐點，更希望透過體驗與價值傳遞和消費者建立連結，留下人與人相聚的回憶。今年九週年以「The Green Moment」為主題，規劃「Green Mission綠色任務」，鼓勵民眾在生活中發現綠色元素，並透過參與活動累積善意，讓品牌代表色延伸出更多生活意涵。活動分為線上與線下兩大內容。線上「綠色觀察家」邀請民眾蒐集生活中的九個綠色瞬間，完成指定任務即可獲得JAI宅與伊甸基金會聯名吊飾。線下則推出「綠色收藏家」，消費者拍攝店內綠色元素並完成互動後，可獲得限定相框、紀念照片及品牌提袋，希望藉由沉浸式體驗，讓顧客留下專屬夏日回憶。此次合作也邀請伊甸基金會共融教育孩童以「綠色」為主題創作，並將作品製成聯名壓克力吊飾，讓孩子的畫作從紙本走進日常生活。今天，JAI宅並邀請參與創作的孩童及家人到店共享餐點、欣賞作品展示，見證創作成果轉化為公益商品，成為幸福小物。活動期間，聯名吊飾同步開放公益義賣，每款售價100元，所得將全數代捐伊甸基金會，作為弱勢兒童服務經費。消費者捐款滿1000元可獲得全套聯名吊飾與隱藏版款式；點購活動限定餐點「帕達諾生火腿開心果義大利麵」或「開心果提拉瀑布」，也可隨機獲得聯名吊飾一款，讓公益結合餐飲消費，增加民眾參與機會。配合週年主題，JAI宅同步推出人氣回歸的開心果系列限定餐點，以開心果、生火腿及帕達諾起司打造義大利麵新品，甜點則推出「開心果提拉瀑布」，希望透過限定餐點呼應「綠色」概念，展現品牌特色。陳詠翔表示，JAI宅迎來創立九週年，不僅是品牌成長的重要里程碑，也希望藉由公益合作、互動體驗及限定餐點，讓消費者在享受美食之餘，也能將善意融入日常，讓餐桌成為串聯生活與公益平台。