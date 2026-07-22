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日本福岡縣浮羽市一名世代種梨的農民，近日接受媒體訪問時痛心疾首，宣告自己「心死」，決定不再繼續種梨。他坦言，自家農園去年才剛被偷走約水梨，沒想到今年即將收穫的又再度慘遭竊賊洗劫，兩年合計損失超過名果，總值約（約新台幣40萬元）。佐佐木透露，這批竊賊手法相當精明，刻意避開農園入口處及外圍區域，反而的果實下手，行動相當有計畫性，顯示對方對地形早有掌握，並非隨機犯案。值得注意的是，雖然去年已經遭遇過慘重損失，但由於農園資金有限，佐佐木今年只能將有限的心力與金錢，優先投入應對以及等自然威脅，根本無力再額外加強防盜措施。他無奈坦言：「防範人類的成本實在太高，根本無法負擔」，道出小農在天災與人禍夾擊下的無力處境。面對連續兩年遭竊、多年心血付諸流水的處境，佐佐木最終無奈慨嘆：「就像是為小偷而耕種一樣」，這句話道盡了他的心灰意冷。最終，他決定放棄這份，為家族世代的心血畫下令人惋惜的句點。目前當地警方已介入調查，正著手翻查周邊，循竊盜方向全力追緝涉案嫌疑人，案件後續發展仍待警方進一步偵辦結果。