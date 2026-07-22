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▲岡山農工模範生暨市長獎畢業生何宇祐，今天與阿公、弟弟帶著象徵家族精神的宋江陣頭旗與雙斧，和市長陳其邁一同合影。（圖／高市府教育局提供）

高雄市「114學年度模範生及市長獎畢業生與市長合影活動」今（22）日下午在高苑工商舉行最終場大岡山場次，來自14個行政區的模範生及市長獎畢業生齊聚一堂，與高雄市長陳其邁留下珍貴合影，陳其邁市長勉勵學子保持熱情、勇敢追逐夢想，在人生舞台發光發熱。高市府教育局今年規劃五大分區辦理「114學年度模範生及市長獎畢業生與市長合影活動」，今天最後一場移師高苑工商，共有來自燕巢、路竹、岡山、楠梓等14個行政區的模範生與市長獎畢業生參與。今天合影活動現場洋溢著溫馨歡樂氛圍，不少畢業生邀請父母、祖父母一同入鏡，留下三代同堂的珍貴畫面，共同見證人生重要里程碑；有學生帶著心愛的狗狗、貓咪布偶，或帶著大提琴、喇叭等最喜愛的樂器與市長陳其邁同框，拍下充滿個人特色的畢業紀念照，讓現場洋溢溫馨與感動，不僅記錄著學子努力學習的成果，也珍藏著家人一路陪伴、共同成長的美好回憶。其中，岡山農工模範生暨市長獎畢業生何宇祐，今天與阿公、弟弟帶著象徵家族精神的宋江陣頭旗與雙斧，和市長陳其邁一同合影，成為現場最吸睛的畫面。教育局長吳立森說，能夠獲得模範生及市長獎，是同學們在品德、學習態度與多元表現上的最佳肯定，也是努力耕耘的成果。他勉勵所有畢業生珍惜這份榮耀，帶著勇於學習、樂於服務的精神迎向下一個學習階段，持續探索興趣、發揮潛能，勇敢追逐夢想，未來在不同領域發光發熱。