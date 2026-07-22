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實在太神勇！泰國一名男子，平日就有飼養蛇類的嗜好。日前他喝醉酒正要回家時，發現一隻野生大蟒蛇正在道路中間爬行，喝醉的拉查塔居然下車，甚至還把蟒蛇帶回家放入飼養箱，整段荒唐行徑讓朋友們看傻眼。綜合泰國媒體報導，拉查塔透露，當天他與朋友外出喝酒聚會，返家途中發現路旁有一條大型蟒蛇正在爬行。由於平時就對飼養蛇類頗有興趣，他看到蟒蛇後立刻下車與牠互動，並直接把蟒蛇抓在手上，最後還決定打包帶回家飼養。同行友人見拉查塔酒後如此荒唐，感到相當傻眼，多次勸阻都未能成功，最後只好聯絡救援單位，希望隔天能將蟒蛇順利帶走。拉查塔隔天清醒後，一下樓就發現家中救援人員正在捕捉蟒蛇，當下一臉茫然，不斷詢問到底發生什麼事，期間甚至一度，直到朋友拿出前晚拍攝的影片佐證，他才總算想起這段完全斷片的荒唐行徑，場面相當爆笑。泰國當局救援人員向拉查塔說明，野生蟒蛇屬於，不得私自捕捉或飼養，否則恐會觸法。朋友則在一旁向救援隊求情，表示拉查塔當時完全處於醉酒狀態，並非蓄意違法。面對這起烏龍事件，救援人員也忍不住笑翻表示，若喝醉酒都還能徒手抓到蟒蛇，那他們根本不需要出動救援隊了，整起事件也讓當地民眾看得哭笑不得，直呼這名男子的「酒後神力」實在太誇張。