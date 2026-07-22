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女星大S（徐熙媛）離世一年半後，身邊「S幫好姐妹」首度透露，她不只患有外界所說的憂鬱症、厭食症及癲癇外，多年來也一直受恐慌症所苦，甚至直到離世前3個月左右身心狀態才好轉，是她近幾年來擁有最多笑容的時期。根據《壹蘋新聞網》報導，大S親友透露她恐慌症病發期間，生活受到相當大的影響，那時她長時間待在家中、不太外出，整個人變得沉默寡言，也不太跟身邊好友聯繫，跟時常活躍在螢光幕前的形象形成對比。不過直到大S離世前3、4個月前，精神狀況開始有明顯改善，不僅她的笑容跟過去比起來多了許多，能跟他人聊天的次數也有所增加，整個人變得開朗不少，這段時光也成為大家心中最珍貴的回憶。大S多年來受到許多疾病困擾，自17歲出道後，因為長期生活在鎂光燈下，再加上追求完美的個性，使她早早就罹患憂鬱症，並併發厭食症，體重一度降至39公斤，而這又引發了癲癇，生第二胎時甚至因為癲癇被推進加護病房，急救後才搶回一命。不僅如此，大S也曾在節目中透露，憂鬱症最嚴重時，連妹妹小S都相當擔心自己的身體狀況，但經過醫師治療以及家人陪伴下，她一度走出低潮，如今她曾罹患恐慌症的過往再被揭露，也讓許多粉絲感到非常心疼。