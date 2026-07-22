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Z Fold8：縮成「護照大小」

▲三星Galaxy Z Fold8採用全新5.5吋封面螢幕，收合後機身大小接近護照，更方便單手操作與攜帶。（圖／記者周淑萍攝）

Fold8新功能：AI自動生成偶像直拍

▲新增「專屬聚焦」功能，可自動辨識並追蹤指定人物，智慧調整構圖與影片比例，快速生成適合社群分享的直拍影片。（圖／官方提供）

Z Fold8 Ultra：首款Ultra摺疊旗艦

▲ Z Fold8 Ultra搭載8吋主螢幕，可同時顯示多個應用程式，強化行動辦公的多工效率。（圖／官方提供）

Z Flip8：180克輕巧小摺

▲Z Flip8可直接透過4.1吋封面螢幕瀏覽常用App與健康資訊，不必展開手機也能完成多項操作。（圖／官方提供）

Watch Ultra2智慧錶：40公尺潛水、越野導航

▲Watch Ultra2鎖定潛水、越野跑與戶外探險族群，支援40公尺潛水、即時路徑導航及多項專業運動追蹤功能。（圖／官方提供）

Watch9：日常健康管理

兩款智慧錶新增哪些健康功能？

▲三星推出兩款智慧手錶，Watch Ultra2主打戶外探險與專業運動，Watch9則鎖定日常健康管理。（圖／官方提供）

三星在Galaxy Unpacked 2026發表會，一口氣發表Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Flip8三款摺疊機，以及Galaxy Watch Ultra2、Galaxy Watch9兩款智慧錶。今年Galaxy Z Fold8有全新更合手尺寸，預料可以再帶來一波新用戶。智慧手錶則全面強化潛水、越野跑、睡眠及心血管健康監測，並將Gemini Intelligence搬上手腕。5款新品預計7/22全球開放預購，台灣上市日未定，預計近期就會公布新機預購資訊。整理在台開賣的新機重點一次看。此次最受矚目的新機，是重新調整尺寸比例的Galaxy Z Fold8，新機採用5.5吋、10：16封面螢幕，收合後大小接近一本護照，更容易收納、移動及單手操作；展開後則是7.6吋、4：3內頁螢幕，觀看影片或玩遊戲時可減少黑邊，直向使用時也適合閱讀電子書、漫畫及刊物。機身同步減重，Galaxy Z Fold8展開厚度4.5mm、重量201克，成為三星歷來最輕的Galaxy Z Fold機型。機身採用全新Flex Titanium技術，結合鈦合金薄膜、升級版鈦金屬支撐板及轉軸設計。螢幕峰值亮度達3,000尼特，並加入AR抗反光螢幕層及Vision Booster，電池容量為4800mAh，官方宣稱影片播放續航最長26小時，支援45W有線超快速充電2.0。My FanCam（專屬聚焦）：可在拍攝多人演出後，由Galaxy AI辨識畫面人物，使用者選定想追蹤的成員及輸出尺寸後，系統會自動追焦、裁切及後製，快速生成專屬直拍影片，並可分享至Shorts或Reels。Dual Recording（雙向錄影）：可同步使用前後鏡頭，一邊拍攝舞台演出，一邊記錄使用者自己的表情及現場反應，適合演唱會、活動與Vlog創作。三星今年首度把Ultra定位帶進Z Fold系列。Galaxy Z Fold8 Ultra搭載8吋主螢幕，鎖定商務多工及專業影音創作者，展開厚度4.1mm、重量215克，並調整機身斜角及轉軸設計，提升開闔與懸停穩定性。新機搭載2億畫素主相機，並強化Super HDR，超廣角相機提升至5,000萬畫素，同時改善微距拍攝。專業錄影功能則支援8K錄影、APV編碼及Cine LUT電影級色彩調校。Galaxy Z Fold8 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，石墨散熱片體積增加7%；電池容量由4400mAh提升至5000mAh，並支援45W有線超快速充電2.0。Galaxy Z Flip8鎖定自拍、Vlog及社群內容創作者，重量180克、展開厚度6.1mm，為三星歷來最纖薄輕巧的Galaxy Z Flip機型。外側4.1吋封面螢幕，邊框縮窄至1.25mm，提升螢幕顯示占比。相機搭載5000萬畫素廣角主鏡頭，AI功能則直接整合進封面螢幕，Now Nudge可根據對話及情境提供下一步建議；使用者也能長按側鍵或透過語音喚醒Gemini Intelligence。鎖定戶外探險、潛水、越野跑及單車族群，新機採用更輕薄的鈦金屬機身，螢幕亮度提升至5000尼特，潛水部分通過IP69K防水防塵及EN13319國際潛水標準認證，支援最深40公尺水下使用，並與mares App合作提供潛水日誌與數據記錄。新增潛水功能包括：潛水速度監測、免減壓極限提醒、安全停留指引，電池由590mAh提升至800mAh，開啟GPS最長續航20小時，GPX路線記錄最長16小時。Galaxy Watch9延續經典圓潤錶身設計，採用輕量鋁合金機身，改善錶身與手腕貼合度，螢幕最高亮度提升至3000尼特，Galaxy Watch9提供40mm及44mm兩種尺寸，其中40mm版本電池由325mAh提升至390mAh，容量增加約20%。Galaxy Watch Ultra2與Galaxy Watch9皆持續強化24小時健康監測，重點功能包括：生命徵象功能、體能指數、心血管健康指數、噪音偵測、睡眠呼吸中止分析、位置標記與回程導航、每日心肺負荷。兩款手錶皆搭載Gemini Intelligence，運動或移動途中只要抬手即可喚醒AI，不必拿出手機，就能傳送訊息、設定提醒、啟動導航，或詢問熱量與運動建議。