近日致癌油品事件延燒，新北衛生局今（22）日晚間發布新聞稿指出，昨晚接獲連淨綠色科技股份有限公司自主通報，其生產「連淨苦茶油」疑似檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標，業者已立即通知下游將產品下架回收。也呼籲民眾若有購買問題批號產品，立即暫停食用。
新北衛生局於說明，今日已會同衛福部食藥署至現場查核，經查連淨公司本次生產該批苦茶油共5024罐(1,932 L)，其中「有機苦茶油250 mL(批號:26V224XW01)」於棉花田生機園地販售。
「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售共939罐(234.75 L)，其餘產品均未販售並予以封存。
苦茶油產品已由食藥署帶回檢驗 新北衛生局：命業者暫停作業、停賣苦茶油產品
新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，現場抽驗5件苦茶油產品由衛福部食藥署攜回檢驗，後續將依檢驗結果依法辦理。
楊舒秦提到，為確保產品品質安全，衛生局命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，並依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提供改善報告書及相關資料後，始得恢復作業及販賣。
新北衛生局提醒，消費者若曾購買到問題批號產品請立即暫停食用，相關退換貨資訊可電洽連淨公司客服專線：02-29172068，或參考連淨商城網站。
衛生局再次呼籲，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。
依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
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「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售共939罐(234.75 L)，其餘產品均未販售並予以封存。
苦茶油產品已由食藥署帶回檢驗 新北衛生局：命業者暫停作業、停賣苦茶油產品
新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，現場抽驗5件苦茶油產品由衛福部食藥署攜回檢驗，後續將依檢驗結果依法辦理。
楊舒秦提到，為確保產品品質安全，衛生局命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，並依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提供改善報告書及相關資料後，始得恢復作業及販賣。
新北衛生局提醒，消費者若曾購買到問題批號產品請立即暫停食用，相關退換貨資訊可電洽連淨公司客服專線：02-29172068，或參考連淨商城網站。
衛生局再次呼籲，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。
依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
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