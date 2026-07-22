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要說今年世界盃最熱血的小人物逆襲之旅，莫過於非洲小國維德角40歲門神沃齊尼亞（Vozinha），他靠著逼和西班牙一戰成名，淘汰賽面對阿根廷更單場五度檔下球王梅西（Lionel Messi）射門，後續兩人緣分還不僅於此，不僅傳出梅西所屬球隊美足聯邁阿密國際，想延攬沃齊尼亞入隊，根據阿根廷媒體報導，決賽前，梅西更送上要價不斐的決賽門票，讓沃齊尼亞一家人進場看球。維德角今年世界盃締造奇蹟，在死亡之組闖進32強淘汰賽，遭遇衛冕軍阿根廷後2：3輸球，結束驚奇之旅，賽後沃齊尼亞主動向梅西攀談，後者大讚沃齊尼亞「是一位出色的門將、也是很棒的領袖」，隨後在球員通道將球衣親手送給沃齊尼亞。兩人緣分還不只於此，根據阿根廷記者Yanina Latorre透露，阿根廷與西班牙世界盃決賽開打前，梅西透過關係要到不少門票、免費贊助給有需要的人，其中就包含沃齊尼亞一家人。文章中強調，世界盃決賽就算最便宜的位置，票價也超過1萬1美元（約合新台幣36萬元）超越超級盃與今年在紐約開打的NBA總冠軍戰第3場，寫下歷史新紀錄。此外，沃齊尼亞靠著世界盃表現獲得關注度，讓MLS豪門球隊邁阿密國際傳出有意延攬他入隊，作為精神領袖，邁阿密國際不僅是梅西現任東家、梅西同時還是股東之一。沃齊尼亞上季效力於葡超球隊查維斯（GD Chaves），雙方合約已經在世足開打前的6月結束，沃齊尼亞目前仍是自由球員。