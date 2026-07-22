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▲台灣國際造船公司舉辦承造海洋委員會海巡署艦隊分署第5艘1000噸級澎湖艦巡防艦交船及第6艘1000噸級巡防艦命名下水儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏(左)將船模交給海洋委員會，以資紀念。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司21日，在該公司基隆廠，舉辦承造海洋委員會海巡署艦隊分署第5艘1000噸級澎湖艦巡防艦交船及第6艘1000噸級巡防艦命名下水儀式，經命名為基隆艦。台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署第5艘1000噸級澎湖艦巡防艦交船及第6艘1000噸級巡防艦命名下水儀式，是由台灣國際造船公司董事長陳政宏與海洋委員會主任委員管碧玲共同主持，有台灣國際造船公司與海洋委員會人員，以及產官學界代表與會，並由引水人黃昭玲擲瓶，為第6艘1000噸級巡防艦命名下水，經命名為基隆艦，象徵守護國土與海防的新力量。台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，交船的海巡署艦隊分署第5艘1000噸級澎湖艦巡防艦，由財團法人驗船中心(CR)全程依國際標準及國內規範執行檢驗與驗證工作，涵蓋設計審查、材料檢測、製造過程監督及最終試航測試等階段，驗船中心透過嚴謹的品質管控機制，確保艦艇在結構強度、耐海性、武備系統整合及安全性能等各方面均符合標準，並出具合格證明，提供政府單位與國人最堅實的信賴。陳政宏說，驗船中心為我國唯一具國際認可之專業驗船機構，不僅協助提升國艦國造品質，更確保艦艇能於各種嚴苛海況中發揮最大效能，其角色如同「海上守護神」，不僅是船舶安全的把關者，更是「國艦國造」政策能被國際肯定的重要基石。陳政宏並表示，台灣國際造船公司作為國內最大造船廠，自創立以來即肩負支援國家建設與國防發展的使命，近年更積極配合政府推動「國艦國造」政策，將持續精進造艦技術與產能，協助海巡署及海軍汰舊換新，並參與各型作戰與後勤艦艇設計建造工作，落實「國艦國造與造修合一」政策，為我國海防與海洋執法注入堅實戰力，以不負國人期待。海洋委員會主任委員管碧玲指出，海巡署籌建海巡艦艇前瞻發展計畫，為2018至2027年的10年計劃，將建造6型海巡艦艇，共計141艘，預算為新台幣426億元，所有建案均由國內船廠承接，包括台船、中信、罡旻，分別建造4000噸級巡防艦4艘、1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘、沿岸多功能艇50艘。管碧玲強調，籌建海巡艦艇計畫即將完成最後一塊拼圖，同時海洋委員會今年提出海洋治理四大戰略，海巡署是落實這些戰略最重要力量，以加強巡邏我國周邊海域，保障漁民安全及維護海洋秩序。