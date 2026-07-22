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濃縮鈾技術敏感 恐成核武門檻

中東三角核棋局

一名美國官員透露，美國總統川普（Donald Trump）已正式批准一項與沙烏地阿拉伯的核能合作協議。該協議最快將於美東時間週三正式對外公布，其核心內容包含允許沙烏地阿拉伯自行濃縮用於民用核反應爐的核燃料，並由美國企業提供發展核計畫所需的技術與專業知識。根據《CNN》報導，這項為期30年的雙邊協議，將送交美國國會進行審查。然而，允許利雅德當局掌握濃縮鈾技術，預計將在美國國會及動盪的中東地區引發巨大爭議與疑慮。在核技術中，鈾濃縮與鈽再處理是製造核武核心原料的兩條主要途徑。多數擁有民用核反應爐的國家，通常不會在國內自行生產濃縮鈾，而是向美國或俄羅斯等供應國購買，並在國際原子能機構（IAEA）的監管下接收封裝好的燃料。官員透露，美沙這項協議中對沙烏地阿拉伯核計畫的檢查機制設有一定限制，然而，這說法勢必會面臨美國國會兩黨議員的檢視與質疑。理論上，一旦掌握自主濃縮核燃料的能力，該國未來隨時可能將技術轉化為核武器開發。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）曾公開警告，若伊朗成功研發出核武，沙國也將毫不猶豫地尋求發展核武器。伊朗目前擁有大量濃縮鈾儲備，即使面對美國長期的軍事打壓，仍聲稱其核計畫僅用於民用，無意發展核武。以色列則是普遍被外界認為擁有未公開的核武，長期以來對沙烏地阿拉伯獲取核技術保持高度警惕。有分析認為，川普此舉雖然大幅提升了美國企業在中東能源與科技市場的商業利益，並強化了美沙同盟，但允許沙烏地阿拉伯擁有濃縮鈾能力，無疑打破了美國長期堅持的「黃金標準」（即要求合作國放棄自主濃縮與再處理能力）。這不僅可能刺激伊朗進一步加速核計畫，更可能在以色列與周邊國家之間引發連鎖反應，讓中東再次陷入新一輪的核軍備競賽風險中。儘管以色列總理納坦雅胡目前尚未對此發表評論，但許多以色列政治人物均批評美沙協議最終將導致核武的出現，並進而引發整個中東地區的瘋狂軍備競賽，尤其在以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的進程並沒有實現的現況下。