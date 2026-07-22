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▲小朋友於親水廣場體驗「羊駝神射手」盡情戲水。（圖／高市府觀光局提供）

▲超人氣偶像團體FEniX於7月26日將化身一日動物助教快閃野森動物學校。（圖／野森動物學校提供）

壽山動物園首度推出的「野性小勇士」趣味障礙賽，活動反應熱烈。為回應大小朋友期待，壽山動物園將於7月25、26日加開闖關名額，邀請更多親子家庭一起化身「野性小勇士」。同時，內門野森動物學校也將於7月26日邀請人氣偶像團體FEniX化身一日動物助教，快閃園區與遊客互動，並於9月底前推出「買大送小」優惠。觀光局長高閔琳表示，壽山動物園此次首度推出「野性小勇士」趣味障礙賽，將動物的生活習性與動作特色融入五大關卡，讓小朋友透過模仿動物、完成任務及體能挑戰，從遊戲中認識動物、培養觀察力與勇於挑戰的精神。活動首週獲得親子家庭熱烈回響，為讓更多家庭能夠參與，壽山動物園特別於7月25、26日加開闖關名額，邀請大小朋友一起走進動物園，在遊戲中學習、在互動中親近動物，享受充滿知識與樂趣的暑假時光。壽山動物園指出，「野性小勇士」趣味障礙賽設計五大關卡，包括「黑猩猩叢林越野」、「犀牛護衛隊」、「黑熊搬糧過獨木橋」、「羊駝神射手」及「老虎潛行記」。小勇士們必須展現黑猩猩的靈活身手、守護犀牛領地、挑戰黑熊搬運任務、發揮羊駝般的精準能力，並模仿老虎匍匐前進，完成五大挑戰後即可獲得完賽獎章。除了「野性小勇士」趣味障礙賽，壽山動物園親水廣場設有水霧、戲水池及「叢林落雨」等戲水設施也持續開放，亦提供淋浴間供遊客盥洗換裝。此外，8月31日前推出全國12歲以下兒童免費入園優惠，假日並延長開園至下午6時30分，最後售票時間為下午5時30分。位於內門的野森動物學校將於7月26日邀請人氣偶像團體FEniX化身一日動物助教，快閃園區與遊客互動；9月底前更推出「買大送小」優惠，不分平、假日，一位大人購票即可帶一位12歲以下兒童免費入園。觀光局指出，暑假期間壽山動物園與野森動物學校特別推出雙園串連活動，歡迎民眾使用「高雄GO！」APP並前往壽山動物園及指定據點，完成任務即可參加抽獎，並於園區蒐集動物知識圖卡、拍照集章兌換精美禮物，增加遊園互動樂趣。歡迎民眾加入壽山動物園動物認養行列，支持動物照養與保育工作！更多活動資訊及動物日常，請上「壽山動物園」臉書粉絲團查詢。