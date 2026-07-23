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金色花苗這樣領！活動期間每天都有

▲皮克敏在2026漫博的特殊地點。（圖／記者張家瑋翻攝）

▲漫博限定的禮物貼紙（金色）飾品皮克敏。（圖／記者張家瑋翻攝）

展場設置AR拍照區 歡迎玩家一起找尋皮克敏

2026漫畫博覽會暨台灣國際電玩電競產業展相關資訊

皮克敏超人氣手遊《Pikmin Bloom》前進2026漫畫博覽會！任天堂在本屆漫博的活動展區，設置《Pikmin Bloom》限時「特殊地點」，皮友們只要到漫博現場，就能在特殊地點向下滑動，拿到「金色花苗」，《NOWNEWS》記者教你一步一步拿到金色花苗。首先玩家需要先到2026漫博現場、台北世貿一館，並點開《Pikmin Bloom》遊戲，選擇主頁中間下方像指南針圖示的散步風景，就能看到像藍色燈籠的「特殊地點」，點擊特殊地點，接著往下滑動一下，就能領取到金色花苗，記者實際在售票處就能點到特殊地點，並領取金色花苗。金色花苗的培育步數是100步，跟其他的金色花苗步數一樣，記者培育完後，拿到「禮物貼紙（金色）」飾品的紅色皮克敏，同事也是領到紅色皮克敏，根據官方說法，活動期間內，每天都可以拿到一個金色花苗。本次漫博期間，任天堂在活動展區設置限時的「特殊地點」，只要登入《Pikmin Bloom》，在特殊地點向下滑動，就能在遊戲裡得到「金色花苗」，花苗會長成本次活動專屬的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏共有紅色、黃色、藍色3種，活動期間，每人每天僅限獲得一次花苗。另外，展場特別設置皮克敏的「AR拍照區」，紅色、黃色、藍色皮克敏也將在特殊拍照區登場，歡迎各位皮友在現場和皮克敏們合影留念。玩家們也能在現場體驗試玩《皮克敏4》。2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號），任天堂攤位位於台北世貿一館A132。