郭阜林當下並未有關心或是致歉的舉動，才是讓象迷集體氣炸的真正原因，直言這已經牽涉到品行問題

，「絆倒跑者一點表示都沒有」、「沒道歉的話就跟他沒完沒了」、「真的要氣死」

我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（22）日客場持續挑戰中信兄弟，三局下出現爭議畫面，台鋼雄鷹35歲資深一壘手郭阜林接球時並未踩在壘包側邊、雙腳甚至還踏在內側，擋住兄弟小將張士綸踩壘，讓後者倒地、險些受傷，經重播檢視判決罕見的防礙跑壘。事發後，郭阜林遭到兄弟球迷痛罵，除了指控他動作太危險之外，這次爭議狀況發生於第三局下，張士綸於2出局、二壘有人情況下，打出游擊滾地球，奮力跑上一壘過程中，為了閃避郭阜林雙腳跳起，沒踩到壘包，被一壘審判決出局，兄弟主帥平野惠一申請挑戰後成功翻案，郭阜林接球時，不僅後腳沒踏在一壘壘包上，甚至直接踩在內側，完全擋住張士綸踩壘位置，因而被判決妨礙跑壘，改為張士綸內野安打。儘管台鋼雄鷹主帥洪一中於事發後，第一時間就將郭阜林換下場，改由三壘手宋柏翰移防一壘，但並未澆熄百萬象迷之怒火，轉播當下的慢動作重播於社群快速發酵，百萬象迷頃巢而出，直指郭阜林球風太髒，甚至有球迷情緒失控，認為郭阜林就是故意想讓張士綸受傷的指控出現。另外也有球迷提到，先不論郭阜林是否故意、還是防守站位失誤，但他絆倒張士綸後，就轉播畫面上，完全沒有向倒地的張士綸致歉、關心的意思，這才是讓球迷最氣的原因，「害人跌倒致意一下都沒有」、「第一天守一壘嗎？」、「人品問題而已」本場比賽目前進行到五局下，兄弟已經打出18支安打狂攻13分，取得13：4大幅度領先台鋼雄鷹，險受傷的張士綸累積4打數4安打、3分打點，表現未受到影響，因爭議站位挨罵的郭阜林，被換下場前，則為1打數無安打。